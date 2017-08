1

Apoyan este informe:

ÍNDICE:

1.- Introducción

1.1.- Qué es el despilfarro

1.2.- 12 aspectos del despilfarro militar

Sobreproducción

Tiempo de espera

Transporte

Exceso de procesados

Inventario

Defectos

Potencial humano subutilizado

Producción de residuos

Producir cosas que no generan ningún valor social, baja rentabilidad

social o que quitan recursos para los fines sociales.

Privatizaciones innecesarias que acaban en hacer público lo que ha

sido mal gestionado en lo privado

Mala toma de decisiones y/o incapacidad en la planificación,

dirección, organización, coordinación y control

Falta de medidas correctoras una vez que el despilfarro es

encontrado.

1.3.- ¿Es el despilfarro en la Defensa cuestión de opiniones políticas?

1.4.- ¿Es el despilfarro un delito?

2.- Características y ejemplos del despilfarro militar

2.1.- Despilfarro militar puntual, habitual y estructural

Despilfarro militar puntual

Despilfarro militar habitual

Despilfarro militar estructural

3.- Cuantificación del despilfarro militar

3.1.- Cuantificación del despilfarro militar puntual

3.2.- Cuantificación del despilfarro militar habitual

3.3.- Cuantificación del despilfarro militar estructural

3.4.- Cuantificación total del despilfarro militar de este estudio

3.5.- El despilfarro cualitativo

4.- Conclusiones

5.- Alternativas

5

Los objetivos de este trabajo son varios:



Aflorar el problema del despilfarro militar



Llevar a la opinión pública el debate de si lo militar es un despilfarro en sí

mismo.



Concienciar a la sociedad del continuo despilfarro militar



Caracterizar el despilfarro militar en nuestro país



Cuantificarlo, en la medida de nuestras posibilidades, como primera medida

para auditarlo seriamente



Proponer formas de control militar, político y social de este despilfarro



Proponer alternativas inmediatas y de largo alcance frente al despilfarro de

lo militar.

1.1.- Qué es el despilfarro.

La definición.

El despilfarro ha pasado a convertirse en uno de los males endémicos de nuestra

sociedad opulenta y de sus estructuras. También de la gestión de lo público.

Incluso existen páginas web dedicadas a la divulgación del despilfarro1. Una de

ellas se atrevía a dar una cifra en 2014, que consideramos una mera aproximación

a la baja: 49.002.183.159 € despilfarrados en las administraciones españolas.

La RAE define el despilfarro como el gasto excesivo y superfluo.

Esta definición, aparentemente tan sencilla, nos lleva a preguntarnos, por un lado,

si existe tal mal en lo militar y, más en concreto, si el propio gasto en lo militar es en

sí mismo, en primer lugar, excesivo y, además, si es superfluo. La contestación a

tales preguntas será diferente según la posición ideológica de cada persona, pues

lo que para colectivos sociales es despilfarro, para el Ministro de Defensa es una

inversión2.

El concepto en el mundo de la empresa.

Una versión de despilfarro desde el mundo de la empresa, atendiendo a la idea de

costes sin generación de valor, es la que nos da Toyota 3 empresa para la cual el

despilfarro, referido a los procedimientos de organización y producción es

“Todo lo que no sea la cantidad mínima de equipo, materiales,

piezas espacio y tiempo del operario que resultan totalmente

esenciales para añadir valor al producto”

Siguiendo en el mundo de la economía, la antítesis del despilfarro sería la

‘producción ajustada’ 4 , término que contempla 8 tipos de desajustes que

provocan despilfarro:



sobreproducción



tiempo de espera



transporte



exceso de procesados



inventario



movimientos



defectos



potencial humano subutilizado

Vamos a analizar todas estas características en el despilfarro militar salvo la de los

movimientos que es demasiado específica de la producción industrial y tiene que

ver con todos aquellos movimientos que realiza el obrero o trabajador y que

pueden, fácilmente, evitarse para aumentar la producción y evitar despilfarros.

A ello, desde una óptica política, queremos añadir otros tipos de despilfarro para

analizar5:



la producción de residuos excesivos



producir cosas que no generan ningún valor social, nada provechoso para

el bien común



privatizaciones innecesarias que acaban en hacer público lo que ha sido mal

gestionado en lo privado



mala toma de decisiones y/o incapacidad en la planificación, dirección,

organización, coordinación y control



falta de medidas correctoras una vez que el despilfarro es encontrado.

Es decir, tendríamos 12 aspectos con los que analizar y caracterizar el despilfarro

militar.

Si analizamos estos aspectos en relación con el mundo militar tendremos una

abrumadora muestra de la ineficacia despilfarradora del militarismo español.

1.2.- 12 aspectos del despilfarro militar.

a) Sobreproducción.

En lo que se refiere a sobreproducción, la industria armamentística está orientada

a sobreproducir constantemente armamento (que además conlleva muy altos

costes y un período de vida útil muy corto). El objetivo de la sobreproducción es

abaratar los costes y poder financiar lo que el ejército español va a comprar

mediante la venta al exterior, única manera de hacer rentables las industrias

dedicadas a la producción de armas. Si cualquier país productor de armas quiere

20 submarinos, tendrá que producir muchos más para vender el sobrante a otros

países y con ello lograr algún beneficio con el que amortizar los costes de sus

propios submarinos.

Lo nefasto del asunto es que, además, la industria de muerte necesita crear

mercados, es decir, necesita que existan guerras constantemente en el mundo con

el fin de que sus productos se vendan. Les dan igual las consecuencias, sólo les

interesa el beneficio.

España es, según el momento, la quinta, sexta o séptima potencia exportadora

mundial de armas y, asociado a ello, la segunda potencia en envío de tropas al

extranjero de las de la U.E. y la quinta del mundo. En gran parte, el tirón de las

exportaciones de la “Marca España” en los últimos años es el tirón de la exportación

de armas6, por ejemplo, en el primer semestre de 2013 1.821 millones de € y durante

todo el año la venta de armas superó los 3.907 millones de euros7, la cifra récord

hasta la fecha, duplicando sus exportaciones con respecto al año anterior. Para

2015, últimos datos disponibles, la cifra fue de 3.720 millones de euros, muy cercana

al récord de 20138 y con una cartera de negocio contratada de 10.680 millones de

euros. Con ello nuestra industria militar busca financiar las armas que “consumimos”

en España.

Los datos son concluyentes9:

b) Tiempo de espera.

Otro aspecto en el que la industria armamentística es paradigmática es en el

tiempo de espera. Lo habitual es encargar productos carísimos: tanques,

aviones de combate, helicópteros, fragatas, submarinos, etc. con una o dos

décadas de anticipación. En el tiempo de espera se producen cambios de

necesidades tecnológicas, de especificaciones en todos los componentes

del armamento, en sus necesidades de mantenimiento y de adaptación. Ello

provoca múltiples encarecimientos sucesivos y un Estado y una sociedad que

se convierten en esclavos de lo que gobiernos de hace 10 ó 20 años

decidieron.

Ejemplo paradigmático de estos retrasos es Navantia, empresa pública que, por su

propia ineficiencia, ha aplazado varias veces la entrega de sus encargos, como es

el caso de las fragatas D-10510, submarinos mal diseñados S-8011; aviones A-40012 o,

también sirve de ejemplo, el artículo resumen sobre la última reprogramación de

los Programas Especiales de Armamentos que publicamos con motivo de las

negociaciones llevadas adelante por el Ministerio de Defensa en 2013 13.

La sobreproducción así entendida conlleva un enorme despilfarro de recursos, pero

también de costes sociales, pues a la larga, este modelo alocado de producción

ineficiente y con enormes inyecciones de dinero público para sostenerlo, se hace

en detrimento de otras inversiones y de intereses sociales más justos.

c) Transporte.

Citamos varios ejemplos que argumentan el despilfarro militar:



Los grandes países exportadores de armas (en el primer mundo) deben

sumar a su coste el traslado hasta los países consumidores (habitualmente en

el Tercer Mundo y en regiones muy alejadas)



España tiene un Buque de Acción Marítima (BAM) de gira mundial 14 para

exhibirse y venderse15. Esto nos indica que era totalmente prescindible para

nuestra defensa y sólo se necesitaba como elemento propagandístico para

la industria militar.



El gasto en “transportes” de personal de los ejércitos o del Ministerio de

Defensa es de 1,38 millones de euros para 2016, imputados al Ministerio de

Asuntos Exteriores16.



Los gastos de viaje y transporte del Senado para reuniones relacionadas con

el Ministerio de Defensa17.



Las constantes peregrinaciones de militares a encuentros religiosos 18, o las

olimpiadas y campeonatos deportivos militares19 que nada tienen que ver

con la función teóricamente asignada a la defensa.

d) Exceso de procesados.

Cualquier barco o avión militar, cualquier sistema de vigilancia, necesita continuas

actualizaciones en sus componentes armamentísticos, de radares, informática,

etc., que hacen que su precio vaya aumentando continuamente y/o que se

acorte drásticamente su vida útil.

En junio de 2014 se tuvo conocimiento, gracias a la pregunta que realizó la

diputada de UPyD Irene Lozano, del cuadro de amortizaciones de los pagos de los

PEAS que tiene negociado el Ministerio de Defensa con las industrias militares 20 que

da cuenta de estos excesos de procesado.

e) Inventario. Problemas de inventario del INVIED.

El caso paradigmático lo tenemos en las infraestructuras y el patrimonio militares.

El ejército español, a pesar de ser el segundo terrateniente por número de metros

cuadrados estimados de toda España, carece de un catálogo completo y

unificado de éstas y, lo que es más grave, desconoce el total del mismo.

Para superar este enorme problema, se ha elaborado por el Gobierno un plan de

optimización de estos recursos, mediante la aplicación de la “Propuesta de

Racionalización y Utilización Eficiente del Patrimonio Inmobiliario del Ministerio de

Defensa” (PREPIDEF) que gestionará un singular organismo autónomo militar, el

Instituto de Vivienda y Equipamiento de la Defensa (INVIED) inicialmente creado

para la comercialización de las infraestructuras de la defensa y la especulación del

ingente patrimonio militar.

El PREPIDEF intenta, por primera vez, catalogar e inventariar (con vistas a su

enajenación y así conseguir recursos económicos con los que financiar a la industria

militar) todos los bienes patrimoniales de la defensa y reconoce la falta de un

catálogo creíble al respecto y la pérdida de eficiencia económica y de gestión

que el mal inventario de bienes provoca a la gestión de la defensa.

Para comprender la magnitud de las cifras, debemos señalar que21 Defensa prevé

enajenar no menos de 3,8 millones de metros cuadrados entre 2014 y 2019 y

obtener ingresos de alrededor de 500 millones de €.

El mismo problema, a pequeña escala, lo tenemos también en el inventario

particular de cada unidad, de cada recurso de la defensa y supone así un caso

crónico de despilfarro achacable a la pésima gestión de los recursos.

f) Defectos.

En este aspecto es necesario publicitar la mala calidad de fabricación de la

industria militar.

Los problemas en la fabricación de armas de muy alta tecnología son comunes en

todos los países, por lo tanto, el despilfarro se multiplica a escala internacional. El

ejemplo más contundente es el de EE.UU. donde se han gastado 58.000 millones de

$ en 23 programas de armamento fallidos en los últimos años.22

Otro ejemplo23, quizá más sangrante por su menor nivel de desarrollo y mayores

necesidades sociales generalizadas es el de Perú. La denuncia dice que se

despilfarraron 140 millones de $ en material bélico.

Y como no podía ser menos, también en el extranjero son muchas las voces que se

alzan contra el despilfarro, incluido el despilfarro militar. Acudimos a una voz que

nos parece muy cualificada, la del expresidente de Uruguay, Pepe Mújica24:

El presidente de Uruguay abogó hoy por castigar el despilfarro y la

especulación mundiales y por aprovechar los recursos para beneficiar a los

más vulnerables del planeta.

En su intervención en la Asamblea General de la ONU, José Mujica instó “a

movilizar las grandes economías no para crear productos descartables, sino

bienes útiles sin frivolidades ni obsolescencias calculadas, para ayudar al

mundo pobre”.

“En cada minuto se gastan dos millones de dólares de presupuesto militar en

esta Tierra. La investigación médica de toda las enfermedades, que ha

avanzado enormemente y es una bendición para la promesa de vivir unos

años más, esa investigación apenas cubre la quinta parte de la investigación

militar”, dijo Mujica.

Volviendo al caso español, en los últimos tiempos son varios los ejemplos de

defectos en el armamento que fabrican.

El submarino militar de la Serie S-8025 fue encargado a la empresa de titularidad

estatal NAVANTIA. Navantia nunca había diseñado un submarino, por lo que,

obviando la inexperiencia y el riesgo, nuestros brillantes políticos pensaron que si el

experimento salía bien, España adquiriría unas capacidades tecnológicas y unas

potencialidades de ventas inmensas, de modo que, ni cortos ni perezosos,

encargaron estos submarinos a Navantia.

Navantia se ha tomado su tiempo para el diseño del prototipo, pero lo peor de

todo es que ha salido maltrecho y “con sobrepeso” de forma que el submarino no

sería capaz de emerger una vez sumergido. Por tanto, se canceló la fase de

fabricación y se cambió el nombre del proyecto al de submarinos S-81-Plus, nombre

como se conoce ahora el proyecto.

Estos errores de diseño, no han supuesto ninguna asunción de responsabilidades

por parte de nadie 26 y, sin embargo, han costado y seguirán costando una

millonada al erario público, pues amén del “rediseño” que implica mayor coste y

el sobreañadido de tener que pagar a diversas asesorías extranjeras expertas en

submarinos para que digan a Navantia como arreglar el problema, la Armada ha

tenido que “arreglar” la “gran carena” de las actuales submarinos Tramontana

para que sigan prestando servicio hasta la entrega futura de los S-80 en 2017 y

ahora prevé una quinta “gran carena” hasta la fabricación de los nuevos “S-81Plus” que sustituyen a los fallidos S-80, para los tres submarinos existentes

(Tramontana, Galerna y Mistral) con un coste por unidad de 40 millones de euros.27

A los inicialmente presupuestados 2.700 millones de euros por los programas de los

submarinos S-80 se añadirán así otros cerca de 800 millones (208 en 2014 mediante

“créditos reembolsables a interés cero) que costará el rediseño 28 . La crítica

situación de Navantia, cuyo negocio ha sido declarado insostenible por el propio

25

Tribunal de Cuentas 29 , ha hecho que el Estado, en un último gesto, le aporte

“extrapresupuestariamente” 778 millones de euros como adelantos del submarino

S80 a computar en los presupuestos de sucesivos ejercicios, todo un derroche digno

de dimisiones bíblicas 30 . Además, dado que el cambio de eslora del buque

produce modificaciones en su estabilidad, se pretende ahora aprovechar para

cambiar la hélice (ya adquirida y pensada para un buque más pequeño), así como

los sistemas hidráulicos, y las pilas de hidrógeno, para dotarle de más autonomía (y

abandonando o revendiendo por tanto las ya adquiridas), lo que incrementará el

coste final.

Otro ejemplo son los cazas Eurofighter31. La empresa Airbus, en la cual participan

Alemania, Italia, Reino Unido y España, ha anunciado que hay fallos en la parte

trasera del fuselaje del avión de combate Eurofighter. Por ello, el Ministerio de

Defensa alemán justifica su decisión de detener eventualmente el suministro de

estos cazas para “evitar cualquier inconveniente y estimar las acciones legales”

que podrían emprender.

Un tercer aporte32: los defectos del helicóptero de combate NH-90 debido a la

detección de serios problemas de corrosión y desgaste denunciados por el

Ministerio de Defensa de Holanda, que además se negó a recibir nuevos

ejemplares del aparato si antes no se subsanaban los problemas. Poco después, el

Ministerio de Defensa de Francia anunciaba que estaba experimentando

problemas similares, aunque en menor grado.

El cuarto aporte tiene que ver con los antiguos CETMES33, fusiles de asalto producto

de la industria militar española, cuyo uso fue descartado por las Fuerzas Armadas

españolas por su pésima calidad y que, recientemente se habían barajado como

contribución española en la lucha contra Estado Islámico (querían regalarle a Irak

25.000 ejemplares).

Como quinto ejemplo citaremos los A-400 M34

Los desaguisados del emblemático avión militar A-400M, del consorcio Airbus

Military (en el que participan España, Francia y Alemania como socios

principales y principales impulsores de esta recrecida militarista) son de tal

magnitud que hasta Miguel González, de El País, se hace eco de la cuestión

y, sorpresa, lo cuestiona.

Repasemos los desaguisados:

1. errores garrafales de diseño que tiene que ver tanto con los sistemas

electrónicos (lo que causó al parecer el accidente de hace año y

medio en Sevilla);

2. Mala calidad del material de ensamblaje de las alas de la nave

(“pequeñas grietas” y fisuras, junto con otros deterioros a la resistencia

que deben soportar)

3. Problemas sin aclarar que han generado la rotura de los cristales de la

cabina en vuelo y que por ahora no se sabe a qué achacar.

4. Graves defectos en los motores que los gobiernos impusieron para el

avión: un motor nuevo y diseñado ex profeso por imposición de los

intereses del complejo militar-industrial europeo, el Europrop

International TP400-D6, diseñado por un consorcio que integran la

alemana MTU, la francesa Snecma, la británica Rolls-Royce y la

española ITP. Dicho motor, que no estaba contrastado, ha generado

problemas de diseño que afectan a la estabilidad de los aparatos y ha

obligado a cambiar ahora las ” reductoras” de los referidos motores

por otras de la marca italiana Avio Aereo, filial de la estadounidense

General Electric, con los consabidos sobrecostes

5. Una inversión, hasta la fecha, de más de 21.500 millones de euros, a la

que habrá que añadir, como poco, un sobrecoste de otros 8.000

millones más para resolver la chapuza existente.

g) Potencial humano subutilizado.

El ejército es un paradigma de la subutilización de sus recursos humanos, que a su

vez y paradójicamente, se acumulan en número considerable. Sólo por poner

algunos ejemplos ilustrativos, la ratio mandos/efectivos de nuestro ejército es de 1

mando por cada 1,8 efectivos 35 , muy por encima de la ratio de eficacia

recomendada en cualquier organización, incluidos los ejércitos. Por otra parte, la

sobredimensión de mandos llega al extremo de contar con más generales (sin

actividad alguna) de los legalmente admisibles o de tener a un general como

encargado de la gestión de una piscina.

35

http://www.utopiacontagiosa.org/?s=un+mando+cada+dos+soldados

La brutal sobredimensión del ejército, tema del que nos hemos ocupado en otras

ocasiones36, impone un desmesurado e improductivo gasto militar, en detrimento

de necesidades sociales básicas.

Pero a ello se une la subutilización del personal cualificado, fruto de la propia

estructura y organización militar donde no se contemplan procedimientos de

optimización y gestión del talento, sino de mecanización de la actividad sometida

a puros protocolos burocráticos y jerárquicos. Ello genera un desperdicio de talento

evidente por la falta de potenciación de la participación de las personas y la

puesta en juego de su talento propio en los objetivos productivos de la defensa, el

desconocimiento del talento humano de los miembros del ejército y la falta de

administración del conocimiento.

Además, el Ministerio de Defensa cuenta con varios Organismos Autónomos que se

encargan de hacer las funciones que no hacen, pero deberían, los propios

funcionarios del Ministerio. Con ello se duplican estructuras y gastos en muchos

departamentos del Ministerio de Defensa.

h) Producción de residuos.

El ejército y la actividad militar son uno de los grandes productores de residuos, con

un desvalor económico y social evidentes, y uno de los emisores de contaminación

más importantes.

La actividad militar y el ciclo de vida de sus instrumentos, las armas, generan una

enorme obsolescencia y residuos que deben ser eliminados, con un evidente coste.

A ello se une la constante excusa de la obsolescencia de las armas para la

adquisición de otras más modernas y con un considerable coste económico.

Según datos que publicitamos en 201337, conforme a la memoria “Defensa y medio

ambiente” de 2011,

36



El consumo eléctrico de los ejércitos españoles se cifra en una factura de más

de 67 millones € al año



El consumo de combustustibles fósiles en los ejércitos es una cifra muy alta:

Defensa pretendía gastar en 2015 la nada despreciable cifra de 668 millones

de euros en combustibles para sus actividades38.



El vertido de CO2 calculado por emisiones del ejército y de los diversos

organismos de la defensa supera los (datos de 2010) 9.855 millones de

kg/año.



La emisión de Halones (un tipo de clorofluorcarbonados, CFC) de los

ejércitos de tierra y armada es de más de 1.4 Toneladas al año



La emisión anual de Óxido de Nitrógeno es de 136 millones de kg y la de SOx

de 251.000 kg.



Del mismo modo son exageradas las cantidades de aguas y vertidos que el

ejército ha provocado.

El Ministerio de Defensa, consciente del papel constante de los ejércitos y de la

actividad relacionada con la defensa como emisores de residuos peligrosos,

elaboró en 1997 una Directiva Ministerial (107 de 1997) 39 sobre protección del

medio ambiente en el ámbito del Departamento. En ella se introduce el criterio de

que la política medioambiental del Ministerio de Defensa estará basada en el

concepto de desarrollo sostenible, debiendo ser compatible con la misión de las

Fuerzas Armadas40.

La directiva ha sido completada con la Instrucción 56/2011 del Secretario de Estado

de Defensa41 que establece como bases de la política ambiental de las Fuerzas

Armadas:

a) Respuesta al riesgo ambiental: en este sentido, el Ministerio de Defensa

mantendrá un claro compromiso con la eficiencia en el uso de los recursos, en

especial en lo relativo al consumo energético.

b) La gestión de los impactos sobre el medio ambiente: el Ministerio de Defensa

minimizará y remediará los efectos negativos de los impactos de su actividad.

Asimismo, desarrollará su actividad buscando generar efectos positivos en ahorro y

eficiencia energética, construcción sostenible, ecoeficiencia, conservación,

protección y, cuando sea posible, en la recuperación de las condiciones

ambientales.

La enumeración de estos propósitos enuncia, por sí misma, la constante emisión de

residuos de carácter despilfarrador y generadores de elevados costes (costes de

los que nunca se habla) de los ejércitos.

39

El responsable de esta política en 2012, general Garat, en un publirreportaje

pagado para el diario El Mundo42 afirmó que las Fuerzas Armadas españolas son

"punteras" en el entorno europeo por sus sistemas de gestión medioambiental

implantados ya en el 90 % de sus bases más grandes. Esto supone cumplir, entre

otros, con objetivos de gestión y reciclaje de residuos como los aceites, baterías,

cartuchos, papel o neumáticos. Aclaraba el general que no solo la contaminación

de suelos cuenta con medidas paliativas; también la Armada contribuye

disminuyendo las emisiones de sustancias que reducen la capa de ozono, como

son los gases halones de los extintores, sustituidos en el último bienio por agua

nebulizada.

i) Producir cosas que no generan ningún valor social, baja rentabilidad social o que

quitan recursos para los fines sociales.

El Ejército como conjunto de estructuras e instituciones creadas para organizar la

violencia institucional del Estado y la seguridad militar del mismo, es paradigmático

como institución que, según el grado de optimismo de cada cual, oscila entre una

bajísima rentabilidad social y la absoluta falta de valor social e implica, por ello, un

derroche excesivo y contrario a los intereses colectivos. En nuestra opinión, serían

más adecuado calificar a los ejércitos como de una rentabilidad social negativa,

perjudicial.

En el caso español, un gasto militar de más de 30.000 millones de euros anuales43,

una deuda pública acumulada como consecuencia de la adquisición de

programas de armamentos innecesarios incluso desde la óptica militar 44 , o la

generación anual de un agujero en deuda contraída de más de 10.000 millones de

euros , no sólo no ha garantizado mejor nuestra “seguridad humana”, sino que se

ha visto acompañado con la pérdida de ésta por parte de la ciudadanía, que ha

visto cómo el gasto militar se mantiene en cifras escandalosa mientras que los

derechos sociales y las políticas y recursos destinados a ellas se reducen paulatina

y crecientemente.

La expansión de nuestro militarismo, con toda su retórica a cuestas, no ha supuesto

tampoco mayor seguridad en términos militares, sino la consideración de España,

que ha intervenido militarmente en más de 79 escenarios internacionales desde la

época de Felipe González hasta hoy y cuenta con una plataforma esencial en el

programa de escudo antimisiles de EE.UU. y con una base militar de proyección en

Canarias para el expansionismo de la UE en centro-áfrica, como un creciente

enemigo del que cuidarse por parte de los perjudicados por nuestras políticas

42

43

44

militares. Hoy en día no puede tampoco afirmarse que los ejércitos nos defiendan

de nada que no sea defendible por parte de la sociedad civil45.

Por si faltaba algo, el común pierde también con las políticas de defensa que

incentivan una industria militar ultra-subvencionada e ineficiente, que obtiene

amplios beneficios para sus escasos propietarios, crea pocos puestos de trabajo en

relación a cualquier otro sector productivo, se financia mediante la exportación de

armas y conflictos al exterior.

Si comparamos las llamadas “cuotas de retorno” que provoca la política militar

española, con arreglo a los estudios elaborados por la Universidad de Barcelona46

y usando sus criterios de cálculo en comparación con otros sectores,

encontraríamos que la actividad militar tiene unas menores tasas de retorno y unos

inferiores efectos tanto económicos como culturales y sociales que cualquier otra

actividad con la que la comparemos47.

Por último, la ya canónica pregunta sobre las prioridades políticas, “cañones o

mantequilla”, permite establecer el enorme agravio comparativo entre las

crecientes y cada vez más erosionadas necesidades sociales y el mimo que se da

a una defensa militar que defiende los intereses de unos pocos.

j) Privatizaciones innecesarias que acaban en hacer público lo que ha sido mal

gestionado en lo privado

El Ministerio de Defensa, al igual que otras administraciones públicas, ha sucumbido

también a la privatización de actividades bajo la supuesta eficacia que dicha

gestión privatizada produciría frente a la ineficiente gestión pública.

Un ejemplo grave de ello es la actividad sanitaria de la defensa.

Gran parte de la actividad sanitaria que se desarrollaba en beneficio de los

militares y de sus familiares por medio de la prestación directa de servicios sociosanitarios y el uso de los instrumentos e infraestructuras “propias” con que los

ejércitos contaban (hospitales militares, cuadros médicos, etc.) han sido

privatizados y “sacados a concurso”.

ISFAS, la institución militar sanitaria, cuenta con 380.736 usuarios titulares más otros

251.966 beneficiarios de estos (es decir, 632.702 en números totales), y con un

presupuesto considerable (en 2014 hemos de sumar a los 136,49 millones de euros

fruto de las cotizaciones sociales de los militares, la cantidad de 1.284,66 millones

de euros transferidos desde los Presupuestos Generales del Estado 48 y desde

nuestros impuestos).

Sin embargo, ISFAS ha privatizado gran parte de sus servicios sanitarios y gestión,

mediante acuerdos con ASISA Y ADESLAS49, a las cuales ha transferido en bloque

mediante externalización a 564.020 personas, por las que paga, por cabeza,

cantidades superiores de las que cuesta un civil: el ISFAS paga 85 euros día (30.205

al año) por beneficiario mayor de 70 años; 68,23 por beneficiario de entre 70 y 60,

y 57,76 por beneficiario menor de 60 años, como prestación “básica” (es decir, que

tiene incrementos ampliables de los que no sabemos los importes). Una

exageración que no sólo sale de las cotizaciones de los militares, sino del conjunto

de impuestos pagados por todos nosotros.

La privatización de la sanidad militar no resulta más barata que la prestación

anterior, lo que supone un caso de despilfarro lacerante, pero, lo que es peor, el

Ministerio de Defensa ha vendido la inmensa mayoría de sus 14.000 camas

disponibles a finales del siglo XX, para quedarse con sólo 2.000, para atender a los

cerca de 30.000 usuarios no transferidos del todo a ISFAS, con una ratio para estos

de una cama por cada 157’7 usuarios (la media de la sanidad española es de 1

por cada 316 usuarios).

El ISFAS en su conjunto mantiene, como se ve, una gestión escandalosa, pero entre

sus derroches habituales se encuentran situaciones como la licitación y

adjudicación a una empresa privada de la concesión para emitir facturas en papel

por importe de 714.380 euros cuando en el resto de la sanidad pública se ha

implantado la receta electrónica50.

Otro caso de privatización especialmente grave es el lucro y socialización de las

pérdidas. Lo podemos encontrar en la externalización de otro tipo de servicios por

parte del Ministerio de Defensa, como en el mantenimiento de los vehículos y

aviones, soporte informático u otros servicios que, según ha informado

recientemente el Ministerio de Defensa, se han recuperado para Defensa con

ahorros considerables en la gestión de los mismos51.

k) Mala toma de decisiones y/o incapacidad en la planificación, dirección,

organización, coordinación y control

Las características de la estructura de los ejércitos y del propio Ministerio de

Defensa, basados en la autoridad, la jerarquía y la compartimentalización, que

convierten cada unidad, departamento o centro en una especie de reino de

taifas, junto con la opacidad, la discrecionalidad y el secretismo que caracteriza la

actividad y mentalidad militar, son un verdadero caldo de cultivo para el

despilfarro, al hacer prácticamente inexistentes o arbitrarios los mecanismos de

control y racionalización.

La propia lógica de la actividad militar se enfoca al cumplimiento de órdenes y en

el desarrollo de misiones, pero no muestra una especial preocupación por la

eficiencia o eficacia entendidas desde el punto de vista de la producción o de la

“satisfacción del cliente”, dos aspectos de la moderna gestión eficiente o de

calidad (pues sus procesos no son productivos, no deben realizar productos o

resultados y no importa tampoco la opinión ajena al respecto de la actividad

militar). Tampoco aparece entre sus prioridades la correcta administración de

recursos escasos, pues los recursos son proveídos por otros con certeza, de forma

constante e incuestionable.

El propio Tribunal de Cuentas tiene dicho en uno de sus informes sobre las

operaciones militares en el exterior que52

La compleja configuración del Ministerio de Defensa, en el que conviven

esquemas organizativos con una estructura interna muy diferente (el Órgano

Central, el Estado Mayor de la Defensa, el Ejército de Tierra, la Armada, el

Ejército del Aire, determina la existencia de un desproporcionado número de

órganos de contratación lo que implica como consecuencia inmediata una

falta de actuación uniforme ante la ausencia de una cadena orgánica única.

(pág. 24)

Por ello la toma de decisiones no responde a parámetros considerados normales

en el orden civil, y sí más bien a una lógica interna presidida por la irresponsabilidad

(en el sentido de no ser necesario dar respuesta ante nadie), la autonomía absoluta

y la amplitud de facultades discrecionales. El corporativismo de los ejércitos hace

el resto.

Claro ejemplo de esta absoluta descoordinación, productora de ingente

despilfarro, sería la gestión del patrimonio militar: hasta el año 2012 existían sistemas

de registro de los bienes militares dispersos y caóticos, al menos uno por cada Arma,

un catálogo de bienes patrimoniales históricos adscrita a una subdirección General

Fiscalización de la participación de las fuerzas armadas en misiones internacionales ejercicio 2009-2010”

con número 943

52

20

de Patrimonio Artístico que controlaba diversas fortificaciones y monumentos de

titularidad militar 53, así como una Subdirección General de Patrimonio Militar (al

margen de la Dirección General de Patrimonio del Estado, órgano en teoría de

catalogar todos los bienes patrimoniales del Estado) donde al menos

aparentemente se catalogaban los bienes inmuebles y patrimoniales de la

defensa. Aun existiendo en este lugar un registro patrimonial, lo cierto es que el

Defensa desconocía el total de su conjunto patrimonial, mucho del cual sólo

llegaban a conocer después de tener noticia del mismo por litigios emprendidos

por particulares, municipios o sociedades.

Este enorme despropósito, generador de despilfarro y abusos innumerables, dio

paso a que el Ministerio de Defensa ordenara elaborar una propuesta de

Racionalización y utilización Eficiente del Patrimonio Inmobiliario del Ministerio de

Defensa (PREPIDEF)

“con el objetivo de identificar aquellas actuaciones que permitieran

racionalizar el uso del patrimonio afecto a Defensa y obtener una mayor

eficiencia en sus costes de operación y mantenimiento.

El resultado de ese trabajo está disponible ahora en lo que se denomina

PROPUESTA PREPIDEF y que se concreta en una lista de 80 actuaciones.

Esta Propuesta se sustenta sobre dos principios básicos:

• La satisfacción eficiente de las necesidades operativas de las Fuerzas

Armadas.

• La búsqueda de una utilización conjunta de instalaciones.

El análisis realizado por el Comisionado PREPIDEF se ha realizado desde los

siguientes puntos de vista:

• Grado de eficiencia (gastos corrientes y de inversión) y ocupación de la

instalación.

• Determinación de la necesidad de la instalación por parte del órgano

gestor.

• Posibilidad de utilización conjunta de las infraestructuras.

En su conjunto, las 80 propuestas incluyen:

• Cierres parciales con reducción de la superficie en base a las necesidades

funcionales

• Cierres totales de instalaciones con un coste no adecuado a su necesidad

53

http://ruc.udc.es/bitstream/2183/11207/1/CC-71%20art%206.pdf

21

• Convenios con otras AAPP para su utilización.

• Mantenimiento y adecuación de instalaciones para recepción de otras

actividades”54

El Plan, hasta la fecha, ha servido más para la especulación inmobiliaria que para

la racionalización y lucha contra el despilfarro.

Por otra parte, a pesar del actual propósito de la enmienda, lo cierto es que siguen

existiendo los registros diferenciados, si bien con un intento de mejor coordinación.

Otro claro ejemplo al respecto es el complejo y atomizado sistema de compras

que se realizan en los diversos órganos de la defensa. Aun cuando las compras de

la mayoría de los sistemas de armas y determinados materiales se han centralizado,

existen aún múltiples organismos de contratación independientes y

descoordinados que ejecutan la inmensa mayoría del presupuesto de forma

descoordinada.

El Libro Blanco de la Defensa del año 2000, elaborado por el Ministerio de Defensa,

apunta a la falta de racionalidad de la propia estructura militar55 como elemento

de despilfarro:

El dictamen de la Comisión Mixta Congreso-Senado, ya citado, señalaba la

racionalización y reducción de las actuales estructuras organizativas y el

perfeccionamiento de los procedimientos administrativos de toda índole,

como uno de los principios generales en que debería sustentarse el nuevo

modelo de Fuerzas Armadas para conseguir una mayor eficacia en la

gestión y un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y económicos

asignados.

La aplicación de este principio de racionalización implica, en realidad, una

profunda reestructuración que sería necesaria, en todo caso, por los

cambios experimentados en el escenario estratégico y por la mayor

participación de España en las organizaciones internacionales de

seguridad y defensa. Con ello se trata de conseguir un sistema de defensa

eficaz, equiparable a los de nuestros aliados, y obtener el mejor

aprovechamiento de los recursos.

En consonancia con los nuevos requerimientos, el Almirante General Muñoz

Delgado, Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada elaboró en diciembre de

2012 el documento “líneas generales de la Armada”56:

La cuarta de las directrices que marca la Armada es la de «efectuar

cambios orgánicos», suprimiendo duplicidades, mejorando la gestión o

facilitando la coordinación con los órganos comunes y conjuntos

Pasando a la escala de lo micro, es decir, la gestión en los acuartelamientos y

unidades, podemos ver que en las diversas unidades existe un complejo

organigrama de gestión interna, existiendo unas secciones económicoadministrativas (SEA) a cargo de un oficial de alta graduación y otras secciones de

intendencia (SEINT) igualmente a cargo de otro mando. Ambos a su vez,

dependen jerárquicamente del jefe de la unidad o acuartelamiento. Obviamente

la descoordinación es parte del día a día y genera múltiples ineficiencias y

fallos. Estas secciones se encargan de la gestión presupuestaria a pequeña escala,

es decir, en cada acuartelamiento, y tienen a su cargo tanto las compras y tratos

con proveedores, como el uso de los fondos y su distribución, y es en ellas donde

las pequeñas compras generan diversidad de problemas, unos por pérdida de

capacidades de ahorro causados por la descoordinación, porque la falta de

unidad de compras de insumos comunes a todas las unidades o a un amplio

conjunto de ellos, como diversos bienes corrientes, materiales y suministros, que

permitirían ahorro eficiente que la atomización actual no permite. Otros porque en

diversos capítulos y partidas las unidades reciben físicamente el dinero a finales de

año a pesar de tenerlo presupuestado con mucha antelación, debiendo realizar

gasto formalmente a partir de la recepción del dinero y dentro del propio ejercicio

(lo que obliga a diversos pactos con proveedores que facturan de forma poco

clara para ajustar las cuentas, a mantener cuentas opacas con remanentes para

emergencias pero fuera de control y contabilidad, así como a gastos apresurados

o innecesarios para agotar las partidas y no tener que devolverlas). Unas terceras

por la parcelación de partidas en cuantías menores para conseguir licitaciones sin

negociación y otros tipos de prácticas no ajenas, por otra parte, a otras

administraciones.

Despilfarro todo él como consecuencia de ineficiencias, procesos inadecuados o

descoordinados, usos indebidos, duplicidades, y falta de racionalización de los

gastos se ven facilitados por la ausencia de coordinación de muchas de las

actividades que se desarrollan en muchas o todas las unidades y por la absoluta

autonomía y libre arbitrio de cada una de ellas, que responden únicamente ante

su mando natural y de forma jerárquica sin que éste tenga usualmente que dar

mayores explicaciones y pudiendo, como ocurre, derivar las responsabilidades del

uso indebido de los recursos sobre sus inferiores más débiles en la cadena de

mando.

Por otra parte, los (escasos) mecanismos existentes de control en lo militar son de

índole disciplinario y sancionador, centrados en la indisciplina y el incumplimiento

de órdenes de mando, y, como mucho, en reprender la corrupción (en este caso

el proceso es tan obsoleto que exige seguir la cadena de mando militar en la

confianza de que el superior jerárquico adoptará alguna actuación, pero sin

garantías de un proceso garantista, inmunidad del denunciante que sigue

sometido a la disciplina de los mismos mandos a los que ose denunciar, con un

tortuoso y dificultado camino de judicialización si llega el caso y haciendo juez y

parte a una estructura obsoleta y corporativa, la Justicia Militar, que puede incluso

permitirse el lujo de sancionar disciplinariamente a los propios jueces militares

“independientes” como ocurrió recientemente con la juez titular del juzgado

togado Militar territorial 12 de Madrid, expedientada57 y luego apartada del cargo

por investigar un caso de corrupción clamoroso58 en la base de Getafe que ha sido

posteriormente zanjado con un informe interno; o bien el ejemplo del Teniente

Segura, ininterrumpidamente sancionado por haber denunciado en público el

despilfarro y la corrupción de las instituciones militares), pero no en el despilfarro y

la eficiencia, sin que exista excesiva preocupación por este.

Es por ello que, aun cuando existen protocolos y ciertas normas de gasto que

involucran a los diferentes departamentos, no hay una preocupación por el

despilfarro ni tampoco evaluación del mismo, tampoco procesos protocolizados

para su control, mecanismos de evaluación de calidad, etcétera, que puedan

servir para acometer un verdadero cambio de mentalidad al respecto.

En definitiva, no existe excesiva preocupación por el despilfarro, porque nadie tiene

responsabilidad al respecto, nadie debe responder por él, y no pasa

absolutamente nada si se produce, dado que en nada afecta a la actividad militar

y a sus resultados.

l) Falta de medidas correctoras una vez que el despilfarro es encontrado.

Los ejércitos, en esa especie de estructura que ha construido un estado dentro del

Estado, cuentan con interventores propios. Concretamente existe un Cuerpo Militar

de Intervención, con dependencia formal, como no puede ser menos, de la

cada interventor para asegurar la “coordinación”. Dicho organismo tiene

atribuidas sus funciones por la ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar.

También cuentan con una “Escuela Militar de Intervención”.

Esta autonomía de la función de control militar respecto a la intervención general,

y la supeditación de toda ella a un criterio de jerarquía militar y no de

especialización en las competencias económicas precisas, debe ser criticada. Al

igual que con la justicia, no se puede ser juez y parte a la vez, sobre todo en un

mundo tan opaco y predispuesto al descontrol arbitrario.

Un claro ejemplo de la falta de pudor de la industria militar y de la política de venta

de armas tiene que ver con el ejército de un país vecino, Alemania59, donde las

medidas correctoras sí son, como vamos a ver, ejemplares:

El Rechnungshöfe, el Tribunal de Cuentas Federal alemán, advirtió este

mismo año al Ministerio de Defensa germano de la existencia de ciertos

presupuestos de adquisición de armamento que no se ajustaban al “uso

prudente de los fondos públicos”.

En concreto, las alarmas saltaron cuando el organismo de estudio

financiero alemán detectó irregularidades en la renegociación del contrato

para adquirir helicópteros NH-90.

Según la reordenación del contrato, Alemania pasaría de recibir las 122

unidades solicitadas según los pliegos originales a sólo 82. En total, el

Ministerio de Defensa dejaba de recibir 40 unidades –un 33 por ciento -,

aunque el descuento financiero tan sólo era de un 7 por ciento del

montante total del contrato.

Tras varias dimisiones de altos funcionarios alemanes relacionados con la

Defensa, el ministerio decidió ordenar una revisión de nueve programas

especiales de armamento para detectar si se habían producido

sobrecostes excesivos o no ajustados al contrato original de compra. Para

ello se contrató a la consultora KPMG, a una empresa de ingeniería y a una

firma de abogados.

Entre los programas que están siendo investigados figuran cuatro en los que

España también está involucrada: el caza Eurofighter, el avión de

transporte A400M, el helicóptero Tigre –no se ha recibido ninguno en

propiedad aún- y el anteriormente citado NH-90 –sólo se ha recibido unoDel mismo modo, aparece el supuesto de Holanda, otro país que se toma en serio

el control de eficiencia y las medidas correctoras de sus ejércitos:

59

El Ministerio de Defensa de Holanda ha anunciado su decisión de suspender

la recepción de nuevos helicópteros NH-90 debido a la detección de serios

problemas de corrosión y desgaste en los helicópteros del tipo en servicio.

Según informa el Ministerio, queda pendiente hasta nuevo aviso la entrega

de siete helicópteros NH-90 desde la planta del fabricante, NH Industries

(NHI).

La ministra de Defensa del país europeo, Jeanine Hennis-Plasschaert,

informó a la cámara nacional de Diputados este 27 de junio sobre los

referidos problemas, resaltando que nuevos ejemplares serán recibidos

solamente si se llega a un acuerdo con el fabricante sobre alternativas de

solución, incluyendo absorción de costos de reparación, lo que podría

demorar unos meses.

De acuerdo al Ministerio de Defensa de Holanda, Francia también está

experimentando similares problemas con sus helicópteros NH-90, aunque a

menor grado.

Por contra, un informe del Tribunal de Cuentas español registrado con el número

1011, titulado “Informe de fiscalización de los contratos celebrados durante los

ejercicios 2010-2011 por las entidades que de acuerdo con la ley de contratos del

sector público tienen la condición de administración pública”, el cual fue remitido

a las Cortes en 2012, se estudian las contrataciones de los llamados “Organismos

Autónomos Militares” y del CNI. Dicho informe revisa tanto el grado de

cumplimiento de diversas obligaciones de información, como el análisis de los

procesos de contratación y las justificaciones de las mismas.

De entre las afirmaciones de este informe se comprueban múltiples y graves

incumplimientos y deficiencias tanto en el deber de información al Tribunal de

Cuentas, como en la gestión de los contratos de estos organismos y en la

justificación de los mismos. Cuestiones que, hasta donde sabemos, no han

implicado medidas correctoras y cambios estructurales en dichos organismos.

Concretamente, en relación al CNI afirma

“Han incumplido el mandato contenido en el artículo 40.2 de la LFTCu al no

remitir las preceptivas relaciones de contratos celebrados en los ejercicios

2010 y 2012 los órganos de contratación que se relacionan a

continuación”60

en la relación se citan el Estado Mayor, el Estado Mayor Conjunto, la Oficina conjunta de proyectos OTAN,

la subsecretaría, la inspección sanitaria, la Dirección General de Sanidad, la Dirección General de

armamentos y materiales, la Dirección de Infraestructuras, los Hospitales de la defensa de Zaragoza y Gómez

Ulla, la Subdirección General de asuntos económicos y pagaduría, el CNI, la sección económica financiera,

la junta de contratación, la Jefatura de apoyo logístico de la Armada, El cuartel General de la Armada, la

60

26

pero además entre otras muchas deficiencias detectadas, algunas de gran

gravedad como la no comprobación de la solvencia técnica o profesional de

algunas de las empresas contratadas, no especificación de la forma de valoración

de asignación de las puntuaciones de los criterios no económicos y falta de

objetividad, la redacción de los pliegos de licitación de forma genérica y no

objetiva, en contra de la normativa legal, incumplimiento de diversos requisitos en

los pliegos, adjudicaciones sin justificación o realizadas mediante un uso

inadecuado de la modalidad contractual de procedimiento no negociado y sin

publicidad, o de urgencia, etcétera.

Por lo que respecta al INTA, afirma el documento (pág 46)

En los PCAP de los contratos números 1 a 3 si bien se previó que las empresas licitadoras

debían acreditar su solvencia con determinados medios, no se precisaron estos

medios, sino que simplemente se hizo una referencia genérica...Esta deficiencia afecta

a la objetividad que debe presidir la admisión de interesados a la licitación.

y

La documentación preparatoria... en la que se determinaron la naturaleza

y extensión de las necesidades que pretendieron cubrirse con el contrato

proyectado así como la idoneidad de su objeto y contenido para

satisfacerlas está redactado en unos términos excesivamente genéricos, no

correspondiéndose con las exigencias, en cuanto a su contenido, del

artículo 22 de la LCSP”

los contratos 1 y 3 se adjudicaron mediante procedimientos negociados sin

publicidad con base en la causa prevista en el apartado d) del art. 154

LCAP... Sin embargo en el expediente no consta la acreditación de que el

adjudicatario fuera el único que podría realizar la prestación contratada,

por lo que no se encuentra justificada la celebración del contrato.

Similares críticas se reflejan en el INVIED (pág. 48 y siguientes), añadiendo la falta

de controles sobre solvencia de licitadores extranjeros, el incumplimiento del deber

de retención la disposición adicional 2 de la LCSP, o la falta absoluta de

acreditación del procedimiento de contratación.

Lo mismo se puede decir del Servicio Militar de Construcciones, donde además no

se han justificado ni los criterios de adjudicación ni los procedimientos de

contratación empleados, ni existen valora, irregularidades que así mismo se dan en

el organismo de la cría caballar.

escuela Naval militar de Marín, la base naval de Rota, la intendencia naval de Cartagena, la intendencia de

Ferrol, la intendencia de San Fernando, y así hasta otros 89 organismos militares y ministeriales.

27

ISFAS ha valorado como criterios objetivos de adjudicación algunos que, en

palabras del informe (pág. 54) “no deberían ser valorados como criterios de

adjudicación sino, en su caso, como condiciones de acreditación de la solvencia

técnica y económica de las empresas licitadoras”

y en cuanto al CNI, el informe señala (página 58) que

De los expedientes fiscalizados no se desprende del análisis de los pliegos

de cláusulas administrativas particulares que se detallasen de forma

pormenorizada cuáles eran los extremos objeto de negociación...En los dos

expedientes fiscalizados no constaban justificación suficiente de la decisión

de solicitar ofertas a un solo proveedor.

y

En dos de los contratos fiscalizados se constató la realización de un pago

anticipado, sobre el total de la adjudicación, equivalente al 90 % del

mismo”

En otro contrato, la entidad efectuó los pagos por medio de diferentes

certificaciones de obra realizándose un primer pago en concepto de

trabajos preparatorios por importe de 1.396 miles de euros (casi un 30 % del

total del presupuesto de adjudicación) que luego se fue compensando en

las sucesivas certificaciones…. En otro de los expedientes fiscalizados la

entidad no formalizó el acta de recepción formal del objeto del contrato…”

Un segundo informe del Tribunal de Cuentas, esta vez sobre “Fiscalización de la

participación de las fuerzas armadas en misiones internacionales ejercicio 20092010” con número 943, nos muestra el descontrol y las irregularidades en diversos

capítulos de estas operaciones

Al respecto, el Tribunal de Cuentas, después de analizar las diversas operaciones

militares realizadas en dicho ejercicio, afirma con rotundidad que

La dotación inicial en ambos ejercicios ha sido cuantitativamente

incongruente no sólo con los compromisos adquiridos por España ante los

organismos internacionales, sino también con la evolución del concepto

fiscalizado en los ejercicios económicos transcurridos desde su creación en

1990 (nota: se está refiriendo a que se presupuestan cerca de 18 millones

de euros para operaciones en el exterior en los presupuestos del estado y

se ejecutan finalmente entre 700 y 800 millones). Esta falta de rigor y

realismo en los presupuestos se viene registrando desde la creación de esta

rúbrica presupuestaria y ha sido puesta de manifiesto en los informes

anteriores del Tribunal de Cuentas sobre esta materia. No puede admitirse

que son gastos imprevistos ya que como se ha podido analizar, la práctica

28

totalidad de las misiones llevadas a cabo en estos ejercicios tuvieron su

origen en ejercicios anteriores por lo que su gasto pudo y debió preverse y

planificarse.

“ El retraso del Ministerio de Economía y Hacienda en la aprobación de los

expedientes de ampliación del crédito determinó que durante diferentes

períodos no se dispusiera de los recursos necesarios para atender las

necesidades existentes y se utilizaran transitoriamente otros créditos del

Ministerio de Defensa, consumiendo, por tanto, recursos de su presupuesto

ordinario y realizándose después las debidas rectificaciones, lo que supone

una carga de trabajo extraordinario para las unidades encargadas de la

tramitación y un factor de riesgo añadido a la gestión

En cuanto al control de efectivos, esencial para el cálculo de la correcta

aplicación de los pagos a realizar, encontramos que

El EMAD ha indicado que no existe una base de datos unificada donde se

registren las variaciones de personal en ZO (zona de operaciones) ,,, En el

Ejército de Aire no existe conexión directa de esta aplicación con el

programa de este ejército (SIGEA) a través del cual se mecanizan todas las

liquidaciones de los preceptores”

El Tribunal explica otros pequeños detalles que nos dan cuenta del caos de las

contrataciones efectuadas con motivo de las operaciones de paz:

… Durante el ejercicio 2009 intervinieron en la tramitación del gasto

contractual del crédito destinado a Operaciones de Paz 43 órganos de

contratación dependientes del Ejército de Tierra, 8 dependientes de la

Armada, 20 dentro del ámbito del Ejército del Aire, 3 dependientes del EMA

y 9 dependientes del órgano de contratación, haciendo un total de 83

órganos de contratación. En el año 2010 … asciende a un total de 91

órganos de contratación.

Continúa el informe detallando diversas irregularidades menores, y alguna de

mayor importancia, en los contratos realizados y en las justificaciones entregadas,

con especial hincapié en los contratos menores y la práctica de parcelar las

grandes partidas en contratos más pequeños para poder darlos “a dedo”.

Más adelante, en el apartado de conclusiones (página 70 y siguientes) se reafirman

algunas de las ya mencionadas críticas y se afirman otras nuevas:

En el convenio firmado entre el Ministerio de Defensa y la sociedad mercantil

estatal NAVANTIA se ha observado tanto en su procedimiento de elaboración

como en su régimen económico, diversas irregularidades formales y

materiales…

29

No se considera justificada la encomienda de gestión para la construcción de

polígonos de combate encargadas a la mercantil estatal TRAGSA,

Es recomendable modificar el procedimiento actual para presupuestar los

gastos necesarios para financiar estas operaciones de mantenimiento de paz.

¿Se ha corregido algo de todo esto? Que se sepa no, a pesar de los años

transcurridos. El presupuesto del Estado sigue consignando partidas para

operaciones en el exterior muy por debajo de las previstas y se siguen ampliando

los créditos a lo largo del año, los organismos involucrados en la contratación no

disminuyen ni se coordinan los pliegos técnicos y administrativos, adolecen de

todas las deficiencias comentadas.

Como se ve, en lo militar ni hay control ni hay mecanismos correctores significativos

y eficaces.

1.3.- ¿Es el despilfarro en la Defensa cuestión de opiniones políticas?

Según los responsables de la defensa, se busca con la política que desarrolla el

Ministerio de Defensa el máximo de eficiencia con el mínimo de recursos,

garantizando lo que ellos llaman “capacidades militares operativas mínimas

necesarias” 61 , lo cual llevaría también a desterrar el despilfarro desde la propia

óptica militar.

A nuestro juicio, el despilfarro militar existe y puede abordarse desde lo excesivo y

superfluo que señala la RAE, o desde el punto de vista de la ineficiencia de sus

procedimientos y metodologías y, a su vez, desde su desvalor social, político y

ecológico, de forma que desborda el mero desajuste, para convertirse en algo

estructural y consustancial a la existencia de los ejércitos como espacios singulares

de organización de la violencia institucional. Finalmente, a nuestro entender, existe

una especie de cultura militar del despilfarro que da soporte a todo lo anterior. Este

último aspecto nos parece especialmente preocupante porque la existencia de

una cultura del despilfarro y de un despilfarro militar estructural implica que hay,

también, una falta de control militar, político y social o, lo que es peor, una falta de

voluntad para erradicarlo.

La política de Defensa, según dicen los “expertos” en la materia, es una política

pública y estatal. En muchas ocasiones se considera a la Defensa desde la óptica

de una política en la que todo es de todos y, por lo tanto, no hay que cuidarlo

porque ya se ocupan otros, o debería ocuparse el Estado. La idea de que las

administraciones públicas, con su complejo aparato burocrático, pueden resultar

ineficientes y antieconómicas en el manejo de los fondos destinados a la

administración de los intereses generales y la prestación de los servicios públicos,

ha dado soporte a una corriente de opinión ideológica ampliamente extendida

de sumisión del gasto público a las leyes mercantiles habituales y de privatización

de dicha gestión para optimizar el gasto y la eficacia de los servicios. Bajo este

prisma ideológico, la administración pública, casi por su naturaleza, es considerada

antieconómica y despilfarradora frente a lo privado. Conviene alertar de que esta

idea muestra una preferencia ideológica, no una evidencia científica, como indica

el hecho de que algunos de los servicios previamente privatizados, hayan tenido

que ser de nuevo revertidos por su mayor eficiencia y menor coste social y

económico, como ya ha ocurrido, de facto, en algunos servicios externalizados por

el Ministerio de Defensa62.

El despilfarro habitualmente viene acompañado de impunidad, prepotencia,

desdén por los administrados y/o la sociedad. El caciquismo despilfarra. Lo hace

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/4996979/espana/el-presupuesto-de-defensa-ha-caido-un32-4-desde-2008#.Ttt1H1TwH7fRlwY

62 http://www.utopiacontagiosa.org/2014/06/13/el-despilfarro-y-la-mala-gestion-en-el-pretendido-ahorroexternalizando-en-defensa/

61

para crear su propia base social, los deudos que perpetúan a los caciques en el

poder. Además, lo hace creando una cultura política de complicidad y desdén,

en la que el despilfarro, el amiguismo, los chanchullos se ven como la única forma

de sobrevivir con las migajas del sistema (o con las grandes tajadas, según). Todo

se justifica con la artera razón de que los demás lo hacen y de manera mucho peor,

con ese fatal razonamiento de que si no lo haces tú, otro lo hará y se

beneficiará. Aquí se encubre una ideología política y una cultura general de

individualismo y de egoísmo, de beneficio a corto plazo, ocurra lo que ocurra con

los demás.

El militarismo en lo concerniente al despilfarro es como el caciquismo, en nuestro

caso, ¿cómo es posible que del gasto militar español vivan más de tres millones

trescientas mil personas?, ¿cómo es posible que nadie critique el sobrecoste que

supone la militarización, mayor o menor, de 12 de los 13 ministerios existentes?,

¿cómo es posible que existan créditos a interés cero a la industria armamentística

cuando al común de los mortales los intereses de los créditos hipotecarios nos

arruinan la vida?

Esta opción ideológica pro despilfarro institucionalizado está hoy en día

ampliamente difundida en la élite política y viene siendo la excusa para generar

políticas de privatización escandalosas y una verdadera desregulación del sector

público, con la creciente pérdida de funcionarios, desmontaje de servicios públicos

y la entrega a las empresas privadas de los intereses generales. Llamativamente

esta ideología imperante, no ha tenido entrada en los ejércitos, que, en el caso

español, incorporan más del 47 % del personal funcionario de la administración

central del Estado, pero no sufre las tremendas reducciones estructurales y de

personal que se dan en otros sectores y no tiene visos de modificar sus

comportamientos y estructuras, a pesar de la evidencia de un gasto desmesurado,

discutible, y en muchos casos despilfarrador. ¿Por qué los ejércitos se ven de

momento a salvo de este proceso? 63

Dentro del argumentario al uso para provocar este cambio político tan radical en

la comprensión de las administraciones públicas, se encuentra también la crítica al

despilfarro y a la corrupción que se han visto tantas veces ejemplificados en lo

público.

Al parecer los partidarios de los procesos privatizadores de la

administración y el servicio público argumentan, contra la evidencia que tantas

veces nos muestran los medios de comunicación, que es menos frecuente el

despilfarro y la corrupción en una gestión desde modelos privados y con actores

privados que desde el aparato burocratizado de los estados. Pero suele ocurrir que

las opciones políticas que más despilfarran son aquellas que más abogan por la

privatización. Es lógico, primero despilfarran (con lo que se lucran ellos o sus

63

amistades) y luego privatizan (con lo que se lucran ellos o sus amistades). Y si el

despilfarro les lleva a la quiebra no hay problema, el Estado comprará para que no

haya quiebra financiera que perjudique a la bolsa o a los grandes inversores y ...

En estos tiempos de dura crisis y escasez de recursos es necesario priorizar y

economizar en todos los aspectos de la economía nacional e internacional. Si,

además, tenemos en cuenta los aspectos ecológicos, consideramos que siempre

es necesario economizar porque estamos consumiendo excesivos recursos del

planeta y dejando a las generaciones venideras una huella ecológica y unos

niveles de contaminación que hacen peligrar su seguridad.

1.4.- ¿Es el despilfarro un delito?

Conviene aclarar que el reproche social no siempre coincide con el reproche

penal y que, en muchas ocasiones, principalmente en los comportamientos

antisociales cometidos desde el poder y sus administradores, la respuesta pública y

sancionadora es escasa o nula, mientras que en comportamientos nimios

atribuibles a los nadie pero que atentan contra el orden de privilegios existente la

respuesta se muestre tantas veces desproporcionada y dura. Con ello se cumple

una realidad sociológica que predica que la ley institucionaliza, por lo general, el

interés coactivo de los poderosos y consagra el status quo impuesto por estos,

frente al resto. De ahí que comportamientos de una evidente insolidaridad y

perjudiciales para el común no cuenten, en nuestra legislación, con un reproche

penal paralelo, sino con un amplio margen de permisividad legal y una

escandalosa manga ancha en los operadores jurídicos y controles encargados de

supervisar o sancionar.

Aunque nuestro punto de vista personal es que el reproche de los comportamientos

contra el común debe ser social, formativo y comunitario más que sancionador y

penal, y por tanto debe enfocarse más a tratar de restituir el perjuicio causado y a

prevenir los comportamientos injustos que a sancionar delincuencialmente a los

autores del mismo y a ejercer el castigo como instrumento de respuesta, lo cierto

es que conforme a la legislación española tampoco existe un delito específico de

despilfarro ni, menos aún, ningún orden de medidas mínimamente serio para

prevenirlo, impedirlo o reprimirlo.

El delito existente en la ley española para el castigo de la mala administración de

los bienes comunes es el de malversación de caudales públicos, que cuenta con

un tipo básico, en el art. 432.1 del Código Penal. Este artículo es fruto de una

reforma introducida en la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, y vigente desde 1 de julio

de 2015. El mismo explica:

“1. La autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252

sobre el patrimonio público, será castigado con una pena de prisión de dos a

seis años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el

ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años. “

Como se trata de un artículo que se refiere a otro, hay que transcribir también el

artículo 252 del Código para conocer a qué se refiere este reproche penal. El

mismo penaliza la “administración desleal”, también introducido por la reforma de

marzo de 2015, y dice

1. Serán punibles con las penas del artículo 249 o, en su caso, con las del

artículo 250, los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno,

emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante

un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y,

de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado.

2. Si la cuantía del perjuicio patrimonial no excediere de 400 euros, se

impondrá una pena de multa de uno a tres meses.

Conforme a este articulado, se sanciona la administración desleal de la autoridad

(cargo público) o funcionario que cometa administración desleal del patrimonio

público, pero para que ésta se cometa es necesario que el funcionario o autoridad

1) infrinja en su administración del patrimonio público una norma (se exceda de sus

atribuciones o de lo que la misma autoriza) y

2) cause un perjuicio al patrimonio administrado.

Ello deja fuera de sanción penal a los comportamientos de despilfarro que se

realicen con cobertura de una norma, la mayoría de los supuestos, pues por

irresponsable que pueda parecer el gasto público, si ha sido previsto según las

normas del derecho presupuestario, no cabría ningún tipo de responsabilidad

penal.

Con arreglo a nuestro código, por tanto, no está tipificada ninguna conducta ni

activa ni omisiva que sancione el despilfarro en sí de un funcionario o autoridad en

el manejo del dinero público, salvo el caso de que contravenga una norma legal.

Tampoco cabe buscar su responsabilidad penal por ninguno de los tipos penales

de “malversación”.

El Código Penal no tipifica ninguna conducta, activa u omisiva, que permita

sancionar el despilfarro en el manejo de los fondos públicos a quienes, por razón

de sus funciones, los tengan a su cargo, salvo que actúen, como hemos señalado

anteriormente, contraviniendo el derecho presupuestario y, por tanto, cometan un

exceso. Ninguna de las modalidades delictivas de malversación resulta adecuada

para sancionar penalmente los supuestos de despilfarro, pues una cosa es

34

despilfarrar y otra distinta “malversar”, que se contempla en los arts. 433 y siguientes,

requieren ánimo de lucro y sustracción o consentimiento de sustracción de

caudales públicos que tenga a su cargo, lo cual no se encuadra en muchos de los

comportamientos despilfarradores en los que no se trata tanto de un robo de

caudales públicos y sí más bien en un uso desmesurado.

Un caso concreto64 de 2013 fue el del director de la división de Energía y Propulsión

del astillero público IZAR (luego Navantia) entre 1999 y 2004, condenado por delito

continuado de falsedad en documento mercantil. Al menos desde el año 2000 se

implantó en la fábrica de motores de Navantia en Cartagena una ‘caja b’

alimentada con facturas por obras ficticias supuestamente realizadas por las

empresas Zafrucsa y Metalúrgica Carthagonova. En total se contabilizaron deudas

“por conceptos no debidos” por valor de casi medio millón de €.

Pero, ¿debería el despilfarro ser un delito?

La Defensora del Pueblo, ante los muy patéticos y escandalosos casos de

despilfarro de la élite política española en los últimos años, solicitó en sede

parlamentaria el 11 de septiembre de 2011, al exponer las conclusiones de su

memoria referida a 2010, que el Ministerio de Justicia estudie "con toda seriedad y

rigor" la inclusión del "despilfarro público" como delito en el Código Penal.

“Un tema que es un clamor en la calle y les advierto de que no voy a mirar a

nadie, absolutamente a nadie porque el que esté libre de pecado que arroje

la primera piedra” … “dinero de todos obtenido por las administraciones

públicas de los impuestos que gravan la renta o el consumo de millones de

personas. Deudas y deudas que habrán de pagar las futuras

generaciones”..., y, “Facturas que se cuentan por centenares, generadas

alegremente como si el dinero que con tanto esfuerzo cuesta ganar a los

trabajadores o a los empresarios o a los autónomos fuera infinito; gasto

inconmensurable, que generalmente no busca el lucro personal de quien lo

decide pero sí su lucro político” 65

Hay propuestas, lanzadas desde el mundo económico, para sancionar las

conductas despilfarradoras de políticos y administradores inhabilitándoles para

presentarse a nuevas elecciones o a ejercer en tareas administrativas. 66

Sea como fuere, lo cierto es que el común debe contar con mecanismos de

prevención del despilfarro, por medio de transparencia, control, sensibilización y

pedagogía, y de reparación del mismo, lo que incluye la restitución íntegra al

común por parte de los despilfarradores y la declaración de deuda ilegítima de la

contraída por éstos de cara a quienes desde el mercado desmedido se

aprovechan de esta inclinación de nuestra casta política.

Algunos ejemplos de despilfarro militar, corrupción y delitos.

El Hospital militar Gómez Ulla en Madrid es una fuente constante de noticias en este

sentido. En una de ellas67 se habla de una desviación de facturación (un 42% de

incremento) de Defensa hacia Gas Natural. Desviación que parece que ocurre

año tras año y que este año se ha producido en la facturación referida a la planta

de congelación del Hospital Militar Gómez Ulla, con un exceso de 733.000 euros al

año, lo cual nos ha hecho quedarnos congelados. Otra noticia68 nos habla de que

tres mandos encargados de autorizar las compras del Hospital de la Defensa

Gómez Ulla, de Madrid, conseguían un sobresueldo nada despreciable mediante

la vieja técnica castrense de quedarse con mordidas y comisiones a cambio de las

adjudicaciones de pequeños contratos a empresas para tareas de mantenimiento,

formación o administración. El total de sus operaciones corruptas y despilfarradoras

no era pequeño: se venían a quedar el 50% de los contratos adjudicados.

Otro caso escandaloso es el de DEFEX. En total son 4 los ministerios (Defensa,

Exteriores, Hacienda y Economía) implicados en su corrupción y gastos

desorbitados69. DEFEX es la distribuidora de armas estatal y en ella sus directivos

hacían negocios privados enriqueciéndose, por el método de engrosar las facturas,

con la venta de armas a otros países70. La corrupción de DEFEX es de tal magnitud

que toda la empresa acaba siendo un despilfarro para las arcas del Estado. No

sólo por la inmoralidad de su función (la venta de armas), sino porque, al final,

pagamos con los impuestos el enriquecimiento ilícito de sus directivos.

Esta ligazón despilfarro-corrupción hace que se multipliquen sus efectos perversos,

sobre todo si tenemos en cuenta que según declar71 una comandanta interventora

militar en excedencia de la corrupción militar sólo conocemos la punta del iceberg

que realmente existe.

2.- Características y ejemplos del despilfarro militar.

Como hemos dicho, el despilfarro es un mal endémico en la administración

económica, tanto de lo público como de lo privado. A veces ocurre por la

obsolescencia de los procedimientos de trabajo u organización, que provocan

gastos innecesarios. Otras por la mala práctica deliberada de las personas que

usan los recursos de forma diferente a la prevista, asumen gastos superfluos o

caprichosos, o se lucran interesadamente a costa de los recursos puestos a su

disposición.

A nosotros nos interesa desentrañar los dos grandes argumentos que se derivan de

esto (despilfarro y corrupción) en lo que se refiere al mundo de la defensa y la

seguridad, un mundo opaco e impune por excelencia, donde los criterios de

burocratización, jerarquización, autoridad, obediencia, etcétera, son más amplios

e inflexibles que en otros organismos estatales y, por lo general, mucho más difíciles

de conocer y “reconvertir” que aquellos.

Como hemos dicho antes despilfarro y corrupción no siempre van unidas. Hay

despilfarros que no implican corrupción y cuyo origen hay que buscar en otras

causas más prosaicas. De alguna manera, hay despilfarros y despilfarros, y

conviene conocer su origen precisamente para poder entenderlos, enjuiciarlos y

aplicar los remedios oportunos.

Con ello queremos empezar por alertar de la diferencia que, en el mundo del

despilfarro, podemos encontrar entre despilfarros corregibles e incorregibles. Los

primeros requieren ciertas medidas correctoras, pero los segundos requieren

rupturas radicales, decisiones políticas de calado, es decir, soluciones alternativas

que han de cambiar de modelo y de paradigma para poder solucionar los

problemas creados.

En el mundo de lo militar, repasando los ejemplos que hemos conocido en los

últimos años, hemos encontrado despilfarros que podríamos catalogar como

servicios o gastos innecesarios, que generan cuantiosos gastos y no son

estrictamente necesarios para la función que tradicionalmente se atribuye a la

defensa o a los ejércitos: los gastos que se generan en múltiples acuartelamientos

para compra de prensa, felicitaciones navideñas u otros similares.

Otra fuente del despilfarro viene dada por gastos irracionales y que se mantienen

tradicionalmente, desde tiempo inmemorial, sin saberse muy bien porqué o bien sin

ninguna explicación evidente, como es el ejemplo de mantener un oficial de alta

graduación -por ejemplo un general- al cuidado de una piscina militar, o los gastos

que comporta la participación y exhibición de tropas militares en determinados

actos religiosos o culturales donde no tiene razón de ser la participación de ejército

alguno ni el gasto que ello comporta. Para ilustrar este gasto pueden ver más

abajo los irracionales, pero tradicionales, gastos en las Patrullas Águila y Aspas.

Hay otros que se producen como fruto de duplicidades, es decir, de mantener

instrumentos o servicios duplicados que efectúan el mismo trabajo, duplicando así

el gasto público sin razón alguna y el número de procesados para conseguir una

misma cosa. Podemos en este sentido explicar el gasto de la Unidad Militar de

Emergencias (UME), la duplicidad de Organismos Autónomos y de servicios

ministeriales, los organismos encargados de la compra de armamentos e

infraestructuras y otros instrumentos de la defensa. En estos gastos, además del

despilfarro, concurre a veces el ansia de militarizar a toda lo sociedad en su

conjunto, el ansia de hacerla dependiente de lo militar y de justificar con ello la

obligatoria presencia militar en nuestras vidas; como es el caso de la UME. En otros

casos, como los Organismos Autónomos Militares, lo que se aprecia es el intento de

esconder decisiones que serían difícilmente vendibles a la opinión pública tras

organismos poco conocidos a pesar de que su control es estatal.

Hay otros casos en los que encontramos gastos que, para el destino previsto, son

desproporcionados o excesivos.

Múltiples ejemplos de sobreprecio en los

Programas Especiales de Armamentos (PEAS) financiados con dinero público para

el Ministerio de Defensa.

En otras ocasiones nos encontramos con gastos puramente superfluos, como

desplazar barcos de guerra a mares lejanos, con el considerable gasto de ello, para

que sean vistos por potenciales clientes de cara a una hipotética compra a las

empresas navales españolas, la adquisición de sables para actos y celebraciones

militares o la realización de licitaciones a terceros para imprimir talonarios u otro

material cuando existen medios propios del ejército que pueden desarrollarlos.

Mención aparte merecen los capítulos relativos a las prebendas, al gasto público

autorizado para privilegiar a los militares, como la subvención de economatos,

viviendas militares y otros servicios de la misma guisa, o la financiación de

vacaciones, hoteles de relax, comidas y celebraciones y otros muchos ejemplos

típicos y muy frecuentes.

Un grado más censurable, si cabe, lo componen las subvenciones y ayudas dadas

a empresas con nítidos intereses militares o que mantienen conexiones o relaciones

con personal de la defensa. En este apartado habría que destacar los créditos a

interés cero que ha recibido la industria militar para fabricar los PEAS.

Capítulo aparte suponen los gastos no sometidos a control, los gastos ocultos y los

que hemos catalogado “al filo de la ley”, todos ellos más cercanos a la figura de la

corrupción. Aquí es importante ser conscientes, entre otros, de los gastos del

espionaje español, el CNI, totalmente opacos, o los múltiples casos de parcelación

de contratos de suministros para darlos a un amiguete sin negociación

transparente, de los que la prensa también se ha hecho eco en lo militar.

38

2.1.- Despilfarro militar puntual, habitual y estructural.

Nuestra primera intención al hacer este estudio fue tan sólo elaborar un

recopilatorio de noticias puntuales sobre despilfarro en lo militar para divulgarlas y

promover una visión crítica de la organización militar. Recopilarlas y analizarlas nos

hizo pensar que el despilfarro militar merecía un estudio más profundo porque

parecía ser algo más que unas prácticas reprobables pero puntuales de algunos

militares en algunas ocasiones.

El estudio de algunas prácticas militares despilfarradoras nos llevó a pensar que en

muchas de ellas había algo de habitual, de costumbre, una especie de tradición

que hacía que muchos despilfarros pareciesen normales y no se categorizasen

como tales porque la sociedad ya está acostumbrada a ellos (desfiles militares y

maniobras militares; exhibiciones aéreas de la Patrulla Águila, concursos militares,

premios militares o publicidad militar, por ejemplo). Muchos de ellos incluso

implican un sostenimiento deliberado de privilegios incuestionados por los propios

militares y mucho más por la desconocedora sociedad civil.

Llegados a este punto fue fácil dar el salto al concepto de despilfarro militar

estructural, aquel que juzga a esta institución como un despilfarro en sí, ya sea

porque sus prácticas son productoras de gastos excesivos y superfluos para

defender lo que dicen defender o porque el coste de sostener ejércitos es

socialmente indeseable, contraproducente, innecesario y globalmente injusto. La

guerra, el clímax de los ejércitos y del militarismo, es el mayor despilfarro

económico, de personas, ecológico que puede realizar y sufrir la humanidad. Para

demostrarlo, sólo un ejemplo, aunque habría miles, el que nos otorga Estados

Unidos y sus guerras en Afganistán e Irak72:

Empezamos con las declaraciones de un presidente de USA (Eisenhower) que nos

alertaba contra el Complejo Militar-Industrial y acabamos con las cínicas

declaraciones del Nobel de la Paz, Obama, advirtiéndonos que la inversión en

armas es para acabar con las guerras:

En 1961 pocos estadounidenses se imaginaban que estas palabras serían

proféticas:

"Debemos mantener la guardia ante la influencia del Complejo Militar

Industrial, ya que existe la posibilidad de darle un poder desmedido a unas

manos equivocadas. Por tanto prevenir esta situación es vital para mantener

nuestra libertad y democracia".

Así se expresó Dwight D. Eisenhower, el trigésimo cuarto presidente estadounidense

durante su discurso en Washington el 17 de enero de 1961.

72

Y fueron proféticas, en efecto. Hoy en día, los informes del presupuesto militar

estadounidense aseguran que tan sólo este año se necesitarán más de 700.000

millones de dólares para mantener la maquinaria bélica en funcionamiento.

La cifra es la más alta de la historia y surge en uno de los peores momentos

económicos del país. El propósito de dicho gasto es acabar con la guerra, como

explica el presidente Obama:

"Miren el caso de Irak, donde 100.000 de nuestras tropas salieron con la

cabeza alta. Los combates terminaron, la violencia ha disminuido y un nuevo

gobierno fue formado. Es una nueva alianza que es parte de la promesa de

traer a nuestras tropas de vuelta y dar por terminada la guerra en Irak".

Por otro lado, se calcula que el coste de la guerra de Irak, Afganistán y Pakistán

para EE.UU. fue de 3’07 billones de €73. Por otro, que el número de muertos en estos

3 escenarios ha sido de entre 272.000 y 329.000. Además, el estudio concluye que:

Estados Unidos ha ganado muy poco con la guerra de Irak y ha quedado

marcado por este conflicto, que ha radicalizado a los milicianos islamistas de

Oriente Próximo, no ha hecho avanzar los derechos de las mujeres y ha

debilitado el precario sistema de salud iraquí.

Además, los 212.000 millones de dólares (162.000 millones de euros)

destinados a la reconstrucción del país no han logrado sus objetivos,

principalmente porque la mayor parte de esta inversión se ha dedicado a

gastos de seguridad o se ha perdido por la corrupción y el fraude.

Un dato más, para comparar:

las Naciones Unidas señalan que erradicar el hambre a nivel mundial costaría

anualmente unos 200,000 millones de dólares estadounidenses, apenas una

fracción de lo que cuestan las operaciones militares en Irak y Afganistán. Pero

como estos conflictos significan ganancias para terceros, lo más probable es

que continúen, aunque el mundo entero sufra sus consecuencias

Parece claro que la guerra (y lo ejércitos que las llevan a cabo) son el mayor

despilfarro económico, de personal y ecológico que ha realizado la humanidad

durante siglos.

Por lo tanto, en nuestra investigación sobre el despilfarro militar tras estos

razonamientos pasamos de un estudio más o menos anecdótico y puntual a otro,

mucho más interesante y de mayor trascendencia política, en el que se iba

desvelando que el despilfarro militar es lo habitual y que lo militar es un despilfarro

en sí mismo, en su idea cultura y estructura. Sin embargo, no hay ningún estudio

http://www.europapress.es/internacional/noticia-guerra-irak-costo-13-billones-eeuu-mato-134000-civiles20130314193336.html

73

militar está muy alejado, habitualmente, de la luz y taquígrafos necesarios para ser

transparente, el aspecto del despilfarro militar lo está mucho más y nadie se ha

preocupado por él.

Algunos ejemplos de despilfarro puntual son los siguientes:



El hijo del rey juega a los soldaditos. A finales de 2013, Felipe Borbón se dio

un garbeo pilotando un tanque Leopard en el Campo de Tiro de San

Gregorio74.



Siguiendo en el mismo tono, a primeros de 2012, Juan Carlos Borbón se dio el

gustazo durante 20 minutos de pilotar un prototipo del nuevo avión militar de

transporte A 400M por una amplia zona de Albacete y Cuenca, a 10.000 pies

de altura75. Como Juan Carlos siempre ha sido muy juguetón, no nos ha de

extrañar que hiciese lo propio con el nuevo helicóptero de combate NH40

en septiembre de 2012, durante más de 30 minutos y en los alrededores de

Cuatro Vientos, Madrid76. El primer despilfarro se ha de agradecer a Airbus y

el segundo a Eurocopter.

Estos ejemplos pueden ser demostrativos de esa evolución natural que parece

existir entre los despilfarros puntuales y habituales que llegan, con el tiempo, a

convertirse en estructurales.



Cuando Zapatero, en mayo de 2009 cogió otro avión militar para ir a un mitin

Rajoy dijo que era una burla a los españoles y mofarse de los

contribuyentes 77 . Sólo tuvimos que esperar a octubre de 2012 para

comprobar que Rajoy usaba un Falcon de la Fuerza Aérea española para

desplazarse al cierre de la campaña gallega78.

La cuestión es grave, e incluso preocupa al Tribunal de Cuentas:

El Tribunal de Cuentas ha pedido a los partidos que regulen el uso de los

medios públicos de transporte en campaña, una medida que el PP defendió

cuando estaba en la oposición y que este año, ya en el Gobierno, ha

rechazado.

Y parece claro que este despilfarro puntual se convierte en estructural ante la

desidia de los gobiernos de turno del PP y del PSOE para regular el uso de los medios

públicos de transporte durante las campañas electorales.



Montando el Belén en los Montes de Toledo79.

Y es que hay algunas actividades y gastos que nos parecen extraños dentro de un

Plan de Estudios y Entrenamientos del Ejército de Tierra: la excursión al monte más

alto de Toledo para montar un Belén en su cima. ¿Cuál es el sentido castrense del

acto?



Gastos de 181.389 € para decorar una rotonda con un helicóptero militar80.

Después de que el Ejército de Tierra donase un helicóptero a la ciudad de Sevilla,

en marzo de 2014 se realizó el gasto en una rotonda sevillana. Se puede

argumentar que aquí no hay despilfarro militar, sin embargo, podemos

contraargumentar que el gasto ha sido despilfarrado en dar publicidad a lo militar

en la ciudad.



Coste de adquisición de banderas81

En 2011 y para las embajadas españolas por el mundo se fomentó el boato militar

y nacionalista (siempre tan unidos) gastándose 115.640 € para vestir nuestras sedes

con banderas, mástiles, peanas y escudos.



100.000 gabardinas al año durante cuatro años por 4’79 millones de €82.

En septiembre de 2013 y poniendo la gabardina a 120 € la pieza. Es de destacar

que se pueden encontrar gabardinas por 50 € con bastante facilidad en

reconocidos almacenes.



Pago de 24’5 millones de € por helicópteros de segunda mano a EE.UU.83

En noviembre de 2012 por dos helicópteros que provienen de los excedentes de la

armada de EE.UU. hasta que lleguen los ansiados 38 helicópteros NH-90 en los que

gastaremos 1.260 millones de €. ¿Tanta prisa corría comprar un material de

segunda mano que sabemos que en poco tiempo se va a desestimar? Suponemos

que, tras acabar su vida útil, los dos helicópteros yankis serán, luego, donados a dos

ayuntamientos para que los sitúen en rotondas destinadas a publicitar las

bondades del militarismo patrio.



Modernización de aviones Harrier de despegue vertical por 11’5 millones de

€ que devienen en inútiles porque olvidan instalarles un radar84.

En enero de 2014 decíamos: “En el caso que comentamos, el despilfarro no está

claro a qué se debe: ¿a la intención de privilegiar el gasto militar por sí, a echar

una mano a las industrias militares, a la incompetencia, a la irresponsabilidad, a que

en definitiva nadie pone cuidado con lo que no les cuesta nada conseguir,…?”

El caso es que la Armada compró una flotilla de aviones Harrier de despegue

vertical para sus barcos de guerra. Esto costó un riñón, pero como era lo que se

llevaba, la Armada compró las aeronaves. Poco más tarde se gastó un pastón en

modernizar varias de estas aeronaves a una versión más moderna de los avioncitos,

la llamada versión “plus” (no faltaba más), y dejó el resto para modernizarlos más

tarde.

Con esta idea tan graciosa de modernizar todos los Harrier, en 2008 el ejército gastó

otros 11,5 millones de euros para modernizar los cuatro aviones que le quedaban

en la versión anterior, pero sin ponerles el necesario radar que es lo que ha

provocado su definitiva baja.

Ejemplo paradigmático de despilfarro por mala gestión.

Algunos ejemplos de despilfarro habitual serían los siguientes:



Desfiles militares, Patrulla Águila85, Patrulla Aspa86 y PAPEA87

Desfiles como los que se produjeron en la entronización militar de Felipe Borbón 88

con la participación de 500 militares en Madrid, o como los desfiles de los días de

las Fuerzas Armadas, como el de 201289 cuando se usaron 620 militares y 200.000 €

(eso sí, reconocemos que se recortó en este gasto ya que en 2011 se despilfarraron

1’3 millones de €) después de que Morenés anunciase pomposamente su

cancelación. ¿Cuál es su contribución a la defensa de España, cuál es su utilidad

fuera de que los militares presuman y se hagan autopropaganda?

Sobre la Patrullas Águila y Aspa hay que resaltar que todo en ellas es despilfarro: los

aviones que utilizan con el único objetivo de alardear en España en el extranjero,

el personal que se dedica a entrenarse durante todo el año con un objetivo tan

fútil e inicuo, el gasto de combustible y el gasto en los desplazamientos a las diversas

ciudades donde realizan sus exhibiciones. Por cierto, cada una de las exhibiciones

de la Patrulla Águila cuesta unos 90.000 €. ¿Adivinan quiénes las pagamos con

nuestros impuestos?

Tanto es así que Compromisu90 tachó de despilfarro y de acción propagandística

militar el festival aéreo que se celebró en Gijón en julio de 2013, por ejemplo.

Sobre la Patrulla Acrobática de Paracaidismo (PAPEA) operan con aviones Casa

C-212, son 21 militares que realizan 500 lanzamientos anuales. Se creó en 1978.

Desde entonces hasta 2014 hicieron 150.000 saltos. Su función, como es fácil

imaginar es, también, meramente propagandística.



En otras áreas de la vida política se suelen citar como ejemplos de despilfarro

los proyectos faraónicos o las infraestructuras creadas que luego no tienen

utilidad

Por ejemplo, el aeropuerto militar de San Javier en Murcia91. Dicho aeropuerto se

abrió al tráfico civil con el objetivo de hacerlo rentable. Sin embargo, se anuncia

su cierre ahora para hacer rentable el nuevo aeropuerto de Corvera. Y para colmo

de males y mayor despilfarro todo ocurre, además, después de haber financiado

varias remodelaciones del aeropuerto de San Javier, que pronto va a ser

desechado. Además, hay noticias92 que aseguran que este nuevo aeropuerto de

Corvera va a ser difícilmente rentable dado que se encuentra muy próximo al de

San Javier, pero también al más utilizado de Alicante. Como se ve, despilfarro

sobre despilfarro.

Son miles las fincas agrícolas que posee el Ministerio de Defensa y que no producen

nada socialmente útil. Un ejemplo son Las Turquillas93, en la provincia de Sevilla,

que han sido ocupadas por los activistas del SAT con las lógicas reclamaciones de

dar un uso socialmente útil en la creación de puestos de trabajo y en la producción

agrícola a estas tierras antes que dejar que se pierdan en dar cobijo a caballos del

ejército y que sean usadas por el Ministerio de Defensa para recibir subvenciones

especulativas de Bruselas94.

La propiedad de Las Turquillas la maneja el Ministerio de Defensa a través del INVIED

(Instituto de la Vivienda, Infraestructuras y Equipación de la Defensa) un organismo

autónomo que depende del Ministerio de Defensa y que realiza una de las

prácticas despilfarradoras más socialmente perjudiciales y con características de

despilfarro estructural (por lo que lo comentamos un poco más tarde).



Publicidad de las Fuerzas Armadas95.

¿Qué mayor despilfarro que gastar en publicidad de algo como las Fuerzas

Armadas? Pues en mayo de 2013 se informaba que se habían contratado por 1’9

millones de € la campaña de proximidad, reconocimiento y captación de las

Fuerzas Armadas.



Dinero para cuidar campos de golf y mantenimiento de jardines.

Como el caso de los 625.189 euros asignados para “conservación y mantenimiento

de jardines y zonas rústicas de la base de Torrejón de Ardoz, dentro de los cuales

102.000 euros se destinan a mantener el campo de golf con el que dicha base

cuenta96.

Del mismo modo, en agosto de 2015 se asignaron otros 245.000 euros para

mantener en 2016 el campo de golf del que cuenta la base militar de Cuatro

Vientos97 en Madrid.



Coste de la banda de música de la Guardia Real

Otro ejemplo de despilfarro habitual lo compone el coste anual de la banda de

música de la Guardia Real, un cuerpo de músicos militares sin una tarea defensiva

precisa que data de 1998 y se compone de tres secciones (banda sinfónica, banda

de guerra y sección de pífanos)98.

La unidad cuenta con 100 profesionales, lo que permite estimar un gasto, sin contar

con el de los propios instrumentos y uniformes, de al menos 1.800.000 euros anuales

que se malgastan en este apartado.

95



Uniformes del escuadrón de gala del Ministerio de Defensa

Sorprende este nuevo despilfarro. Nada menos que 600.000 euros destinados en

junio de 2015 a “prendas de vestir, calzado, artículos de viaje y accesorios” para el

Escuadrón de gala del Ministerio de Defensa99, un asombroso cuerpo sin utilidad

alguna, fuera de los innecesarios desfiles.



Campeonatos militares de esquí100

Otro apartado del despilfarro habitual lo componen los gastos que pagamos entre

todos para los “campeonatos militares de esquí”, que se celebran desde 1999

(aunque de con otro formato y denominación ya se venían celebrando

competiciones de esquí netamente militares desde 1883) y actualmente se

encuentra en su 17 edición nacional, donde participan, según la publicidad de

estos eventos, los mejores atletas de los tres ejércitos y de la Guardia Civil. Estos

campeonatos, preparados por el ejército y que desplazan a tan portentosos atletas

militares se pagan con cargo al erario público, aunque no hemos sido capaces de

encontrar las partidas e importes.



Cuarteles innecesarios de la Guardia Civil101

Siguiendo una tradición autocrática, el ex-ministro de Interior Fernández Díaz

ordenó realizar en 2014 un cuartel para la Guardia Civil innecesario en la localidad

donde él mismo pasa sus vacaciones. Se trata de un cuartel destinado a 15

agentes en el pueblo de Fitero, donde hubo en su día un cuartel de la Guardia Civil

que fue desmantelado por resultar innecesario, dada la cercanía de los cuarteles

de Cintruéñigo y Corella, ambos a menos de 6 kilómetros. El cuartel, a pesar de su

repentina inauguración, se encuentra en la actualidad sin las necesarias

dotaciones e infrautilizado. Por contra, según denuncian desde sectores de la

Guardia Civil, existen múltiples casas cuartel con urgentes necesidades que no son

reparadas suficientemente.

http://www.utopiacontagiosa.org/2015/06/01/mas-despilfarro-militar-600-000-e-para-vestir-al-escuadronde-gala-del-ministerio-de-defensa



Mundiales militares102

Un nuevo componente del despilfarro militar habitual lo constituye la participación

de militares españoles como atletas escogidos por el Consejo Superior de

Educación Física y Deporte Militar, un organismo más adscrito al Ministerio de

Defensa, en los Juegos Militares Mundiales en su sexta edición (por tanto

funcionando desde 1994 y al parecer siempre con participación española). Está

fuera de toda duda el carácter innecesario y despilfarrador de esta actividad

habitual en la que el ejército español se embarca periódicamente.

En los juegos de 2015, celebrados en Corea del Sur, participaron 99 atletas (76

hombres y 23 mujeres) en 13 disciplinas, a los que acompañaron sus respectivos

equipos de entrenadores. Se desconoce el importe de la participación española

en estos juegos.



Coste de producir documentos, materiales y reuniones inservibles.

En este caso tomamos como ejemplo una de las muchas prácticas habituales,

elaborar documentos encargados a expertos que no sirven para nada

pero cuestan un riñón. La noticia la publicó el propio Ministerio de Defensa y nos

hicimos eco desde Utopía Contagiosa 103 . En concreto para el encuentro de la

Iniciativa de Defensa “5+5” de 2012, iniciativa que reúne ejércitos de los países de

las dos orillas mediterráneas.

La reunión de “evaluación” de 2012, en Madrid, con presencia de parte del staf de

los ministerios y ejércitos de los diez países de la “iniciativa” conllevó, amén de los

gastos propios del evento, el pago de un video que fue presentado en aquel acto

sobre el ejercicio militar “Seaborder 2012”, así como la presentación de un estudio

coordinado por Gonzalo Escribano, del Real Instituto Elcano, sobre “factores

constitutivos de una estrategia para una seguridad armónica en la cuenca del

Mediterráneo occidental”, estudio en el que han participado los ejércitos de todos

los estados miembros (menos Malta), según informa el Ministerio de Defensa, y la

presentación y realización de un “módulo” a impartir en el CESDEN los días 10 a 14

de diciembre con participación de oficiales de Estado Mayor de los ejércitos de los

diez países, sobre “cooperación militar en el marco de la Iniciativa 5+5”.

Nos preguntamos cuánto habrán costado estos inútiles actos y documentos, pero,

dado que el Ministerio de Defensa aclara que no los ha pagado en exclusiva,

Marruecos, Libia, Mauritania o Argelia, por poner un ejemplo.

Un capítulo especial del despilfarro militar se compone de una serie de gastos

habituales que forman parte de una deliberada política de privilegiar a los

militares. Veamos algunos ejemplos:



Presupuesto de comidas en operaciones en el exterior104

Así titulábamos en abril de 2014: “¿Es un despilfarro gastar 24 millones de €, en 2

años, en la alimentación de nuestros militares en misiones en el exterior? Sobre

todo teniendo en cuenta que nuestras misiones armadas en el exterior no han

aportado mejoras, ni aún pequeñas, en las condiciones de vida de los países en los

que intervenimos; y que habría otros gastos muchos más cercanos que se podrían

acometer para solucionar aspectos muy importantes, por ejemplo, los 8 millones de

€ que se estiman necesarios para la alimentación de los emigrantes en Ceuta y

Melilla, o usar los 24 millones para paliar el hambre de los 2’2 millones de niños que

pasan hambre en España.



Presupuesto de cubatas para el Estado Mayor de la Defensa105.

Como se informaba en abril de 2014, todos los españoles vamos a subvencionar

con nuestros impuestos los gin-tonics de los altos mandos militares para que ellos

sólo tengan que abonar 2’88 € por dicha bebida, o sólo 2’94 € por una ginebra de

importación, por ejemplo. El despilfarro muchas veces nos enseña la verdadera

naturaleza de la ética de nuestros mandos militares.



Piscinas subvencionadas para militares106.

Por 30 € al año, los familiares de los militares tienen acceso a piscinas

exclusivas. Pero el Ministerio de Defensa, incluso, lo ve como un gasto que se

puede recortar y, por lo tanto, despilfarrador.

http://www.utopiacontagiosa.org/2014/04/03/es-un-despilfarro-gastar-24-millones-de-e-en-dos-anos-en-laalimentacion-de-nuestros-militares-en-misiones-en-el-exterior/

105 http://www.utopiacontagiosa.org/2014/04/10/otro-despilfarro-militar-los-cubatas-en-el-estado-mayor-dela-defensa/

106 http://www.utopiacontagiosa.org/2013/07/28/las-piscinas-militares-ejemplo-de-austeridad-o-ejemplo-deldespilfarro-militar/



Subvención de vacaciones a militares con los presupuestos del Ministerio de

Defensa107.

¿Qué les parece un gasto de 80.000 € en billetes de avión para vacaciones de los

militares? Con destinos a París, Praga, Lisboa, Cracovia, Bucarest, ida y vuelta en

junio, julio y agosto de 2014.

Pero, aún hay más: en 2014 Defensa presupuestó 210.000 € en alquilar 88

apartamentos para las vacaciones de soldados del Ejército de Tierra, la Armada

también lo hizo por valor de 225.000 €108. En 2013 el Ejército de Tierra gastó 136.000

€ y en 2012 600.000 €.

La Armada se gastó en 2014 la cantidad de 225.000 €, igual que en 2014, pero

menos que en 2012: 450.000 €.

No hemos conseguido todos los datos del Ejército del Aire, que en 2013 se gastaron

489.000 €.

La Guardia Civil también participa de la tradición despilfarradora y gastaron entre

2012 y 2013 2 millones de € en alquilar apartamentos playeros.



Peregrinaciones de la Guardia Civil109.

Por valor de 18.089’50 € en 2011, 12.331’26 € en 2012, o 56.000 € en 2014110, es una

tradición que data desde 1958. Cada año un par de cientos de soldados y

guardias civiles españoles son subvencionados para asistir a la peregrinación

internacional a Lourdes.

¿Cuál es el sentido castrense del acto, qué tiene que ver con la defensa nacional?

Pensamos que los responsables desde el año 1958 deberían dimitir y devolver el

dinero despilfarrado. Actos así demuestran a las claras la prepotencia de los

militares, su desprecio e insolidaridad con los civiles que están pasando malos

tiempos por la crisis económica.



Coste de campeonatos de tiro y pruebas militares de competición111

http://www.utopiacontagiosa.org/2014/04/11/nuevo-despilfarro-militar-80-000-e-en-billetes-de-avion-paravaca http://www.utopiacontagiosa.org/2014/03/27/el-despilfarro-en-la-subvencion-de-las-vacaciones-a-losmilitares-desde-el-ministerio-de-defensa/ ciones-de-militares/

108 http://www.utopiacontagiosa.org/2014/03/27/el-despilfarro-en-la-subvencion-de-las-vacaciones-a-losmilitares-desde-el-ministerio-de-defensa/

109 http://www.utopiacontagiosa.org/2014/03/17/el-peregrinar-de-la-guardia-civil-devocion-tradicion-odespilfarro/

110 http://www.utopiacontagiosa.org/2014/05/05/otra-de-despilfarro-nueva-peregrinacion-militar-a-lourdespagada-con-nuestros-impuestos/

111 http://www.utopiacontagiosa.org/2014/04/27/recomendaciones-practicas-para-disparar-el-despilfarromilitar/

Desconocemos el gasto exacto. En el mes de abril de 2014 tuvimos conocimiento

de la celebración del 36 Campeonato Nacional de Prácticas de Tiro de las Fuerzas

Armadas, celebrado en la Base “Conde de Fazola (Ferral de Bernesga-León), con

participación de diversos cuerpos militares. Unos campeonatos absolutamente

innecesarios que subvencionamos todos desde hace 36 años.



Coste de cambio de divisas militares en los uniformes policiales112

Por una ocurrencia del polémico Director de la Policía, Ignacio Cosidó, se

despilfarraron 3.000.000 € (aproximadamente 44 euros por cabeza de cada uno de

los 70.000 agentes de la policía existentes) en el año 2014 para cambiar todas las

divisas y condecoraciones de los uniformes de la Policía Nacional y asimilarlos a

los del ejército y para que los jefes de la Policía puedan hacer uso del bastón de

mando en los actos oficiales, como signo de dignidad y autoridad. Un nuevo gasto

prescindible y absurdo que nos podríamos haber evitado con un poco de sensatez

o de control del presupuesto.

Si pasamos a otro tipo de despilfarro militar, veremos que además de un despilfarro

habitual, cuyas causas pueden ser tanto el amiguismo y el privilegio como el

descontrol o la incompetencia en el control del gasto, ocurre que hay una tipología

del despilfarro que nos muestra que éste es además parte de la lógica militar,

estructural al ejército y su modelo de organización.

Algunos ejemplos de despilfarro estructural serían los siguientes:



El coste de recuperar funciones previamente externalizadas113

Dentro de la ola privatizadora que aquejó a las políticas públicas españolas desde

que el discurso neoliberal penetró de la mano de Aznar, seguido luego por

Zapatero y Rajoy, se encuentra la privatización de múltiples actividades y servicios

militares, que fueron externalizados y cedidos a empresas privadas.

Durante 2013 y 2014 muchas de éstas han sido de nuevo recuperadas por el

Ministerio de Defensa, lo que ha supuesto un ahorro de 9,6 millones de euros en

2013 respecto a lo gastado pata tales actividades en el año anterior.

Otro ahorro importante, 4.6 millones de euros por mantenimiento informático más

otros 650.000 euros ahorrados haciendo lo propio con los llamados sistemas

informáticos de superficie (hardware y software).

http://www.despilfarropublico.com/2014/05/3-millones-de-euros-para-militarizar.html

http://www.utopiacontagiosa.org/2014/06/13/el-despilfarro-y-la-mala-gestion-en-el-pretendido-ahorroexternalizando-en-defensa/

Aquí el despilfarro es patente: el propio proceso de privatización de actividades

que pueden desarrollarse en el seno de la propia organización supone, como se

ve, un despilfarro de más de cerca de 15 millones de euros en actividades simples.

Un despilfarro que exige una posterior acción correctora pero del que nadie, que

se sepa, ha asumido ninguna responsabilidad.



Despilfarro en hospitales militares114.

El Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) se encarga de ofrecer prestaciones

sociales de sanidad y vejez a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil. Cuenta,

según su memoria de 2010 con 632.702 beneficiarios de los que 380.736 son

“titulares” y 251.966 beneficiarios (familiares). Por lo tanto, sólo cotizan 243.053, 1

cotizante por cada 2’5 (la media en el mundo civil es de 2 cotizantes por cada no

cotizante).

Tienen algo más de 2.000 camas, una por cada 316 beneficiarios, frente a 1 cama

por 303 habitantes con que cuenta la sanidad española, de media.

También nos ha llamado mucho la atención115 que en 2013 se hayan adjudicado

a la empresa Rotosa S.A. la contrata para el suministro de talonarios de recetas de

farmacia para el ISFAS, por un importe de 714.380 (todo ello cuando en el resto del

Estado se ha implantado un sistema de receta electrónica que aminora gastos).



Costes y pluses de los oficiales del ejército116

Como ejemplo una guinda: el delegado de la Asociación Unificada de Militares

Españoles (AUME) de Córdoba lamentaba el despilfarro de dinero público en la

Brigada de Cerro Muriano con la única explicación de que coroneles,

comandantes y tenientes coroneles cobren un Complemento de Dedicación

Especial (CDE) y que se instaure un horario de trabajo hasta las 16 horas con el

consiguiente deber de alimentar a los más de 3.000 militares que la componen. La

conexión entre ambas noticias y la única explicación para este despilfarro es que

esto supone un CDE que cobran los altos mandos pero que para percibirlo deben

cumplir un número de horas diarias ejerciendo en su puesto de trabajo.



Gasto militar y recortes sociales en el ejército117.

Mención aparte merece la política de recortes sociales que el propio Ministerio de

Defensa patrocina para mantener el gasto militar y en armamentos que

promueve. En este caso nos referimos al cierre de una residencia militar promovido

http://www.utopiacontagiosa.org/2013/04/20/el-escandaloso-desastre-del-sistema-sanitario-militar/

http://www.utopiacontagiosa.org/2013/06/06/el-isfas-instituto-social-de-las-fuerzas-armadas-siguederrochando-dinero/

116 http://www.aume.org/index.php/informacion/noticias-de-aume/1245-aume-lamenta-el-despilfarro-encerro-muriano-para-que-altos-cargos-obtengan-complementos-de-dedicaciaoacuten-especial

117 http://www.utopiacontagiosa.org/2013/02/27/morenes-opta-por-cerrar-una-residencia-militar-deancianos-antes-de-bajar-el-gasto-en-armas/

por el Ministerio de Defensa por entenderla deficitaria y para mantener el

imponente gasto militar en armas, generador de una deuda despilfarradora de

más de 30.000 millones de euros.



PREPIDEF118 y despilfarro.

El caos administrativo del Ministerio de Defensa es tal que ha sido necesario

emprender desde 2012 a la fecha un amplio trabajo de catalogación para tener

un conocimiento siquiera significativo de las propiedades con las que contaba la

defensa española (segunda terrateniente de España después de Renfe).

Para poder contar con dicha información se puso en marcha un Plan

de “Racionalización y utilización Eficiente del Patrimonio Inmobiliario del Ministerio

de Defensa” (PREPIDEF) que contemplaba actuaciones para catalogar,

racionalizar el uso, evitar el derroche y vender, alquilar o permutar el

enorme patrimonio de los ejércitos.

Este plan debe ser gestionado por un organismo autónomo de la defensa, el

INVIED; de curiosas características y prerrogativas, y contempla entre sus más de

80119 actuaciones previstas:



Cierres parciales con reducción de la superficie en base a las necesidades

funcionales



Cierres totales de instalaciones con un coste no adecuado a su necesidad





Convenios con otras AA.PP. para su utilización.

Mantenimiento y adecuación de instalaciones para recepción de otras

actividades

Un intento de racionalizar un palmario despilfarro estructural a los propios ejércitos

y su organización que, sin embargo, señala tanto el despilfarro secular de estos

terrenos e instalaciones como, a juzgar por sus recientes actuaciones, la poca

eficacia del plan para acabar con todo ello.



La administración paralela de los tres ejércitos, aún sin centralizar sus

funciones, a pesar de ser un objetivo prioritario desde los años 70120.

La duplicidad de funciones es un mal endémico en la laberíntica, atomizada y

burocrática administración española, hasta el punto de que existe nada menos

que una subcomisión de duplicidades adscrita a la Comisión para la Reforma de

http://www.defensa.gob.es/Galerias/_config_/destacados/docs/Fichas-Actuaciones-PREPIDEF2013-0710.pdf

119 http://www.utopiacontagiosa.org/2014/06/23/las-curiosas-prerrogativas-del-invied/

120 http://www.msssi.gob.es/novedades/docs/CORA_Fichas_Medidas_SUBC_tomo_1_281113.pdf

las Administraciones Públicas (CORA) y encargada del seguimiento de las medidas

administrativas propuestas por el gobierno para reformar esta administración.

Según este Plan de aggiornamiento administrativo hay varias medidas para suprimir

duplicidades entre el Ministerio de Defensa y otras áreas administrativas, como la

de someter a la defensa nacional y a la AEMET la prestación de servicios de

metrología de la Agencia de Metrología de Cataluña 121 , la del País Vasco 122 ,

Galicia123, la supresión de la “Comisión Interministerial para el estudio de los asuntos

con trascendencia presupuestaria para el equilibrio financiero del Sistema Nacional

de Salud”124, o aprovechar la implantación entre otros de DEFEX para elaborar un

plan de acción conjunto para la consecución de contratos internacionales125, o la

supresión de determinados organismos autónomos militares y su integración en

otros igualmente militares.

Si particularizamos aún más, la estructura de la organización militar española

contiene una doble duplicidad de organismos y departamentos.

Por una parte, heredero de la autonomía histórica de los tres ejércitos (armada, aire

y tierra) mantiene estructuras de organización, control, compras paralelas y

duplicadas, una por cada ejército, e incluso una por cada centro operativo de

cada uno de los ejércitos, duplicando las actividades y provocando de paso un

significativo derroche.

Ejemplo de esto es el actual plan del Ejército de Tierra para ahorrar 16 millones de

€ al año con la centralización de sus centros logísticos en una única ubicación,

reuniendo en una sola base en Retamares (Madrid) los 12 centros de

mantenimiento y abastecimiento que el Ejército tiene "dispersos" por toda la

geografía nacional. Además del ahorro mencionado, supondría también pagar

hasta 1.600 sueldos públicos menos de los que 1.200 serían militares126.

Una loable pretensión que de ponerse en marcha, paradójicamente, tampoco

supondrá un gran ahorro (pues el derroche estructural en lo militar es incorregible

como venimos diciendo) pues el coste de implantación “sumaría 324 millones de

euros, para el que se están buscando fórmulas de colaboración público

privadas”127.

http://www.msssi.gob.es/novedades/docs/CORA_Fichas_Medidas_SUBC_tomo_1_281113.pdf, Pág 539.

Ibd, pág 542

Ibd. pág 545

Ibd. pág 645

125 Ibd. pág 714 y 718

126 http://www.sueldospublicos.com/texto-diario/mostrar/90633/el-ejercito-de-tierra-propone-ahorrarsuprimiendo-1600-sueldos-publicos

127 http://www.sueldospublicos.com/texto-diario/mostrar/90633/el-ejercito-de-tierra-propone-ahorrarsuprimiendo-1600-sueldos-publicos

El Ejército del Aire tiene ideas mucho más imaginativas y en el curso de las XVI

Jornadas tecnológicas de la defensa ha explicado, por boca del Teniente General

Lanz Astray128, Jefe del mando aéreo, su proyecto de

“establecer una "acción aérea única del Estado", que contemple todas las

misiones y medios de las diferentes Administraciones, y bajo coordinación y

responsabilidad del Ejército del Aire, con el objetivo de evitar duplicidades.

Lanz ha explicado que la situación de "precariedad" económica impone la

necesidad de buscar "soluciones imaginativas" a la falta de recursos y

empuja a su vez a la utilización "más eficiente" de los "múltiples medios" con

que cuentan los organismos del Estado, para conseguir una mayor

"excelencia en su gestión".

Es decir, para evitar el despilfarro endémico, nada menos que unificar toda la

aviación de todas las administraciones bajo mando militar129.

Por otra parte, la estructura de la defensa mantiene una administración paralela al

Estado al que reproduce en un espacio autónomo y micro (jurisdicción y jueces

propios, organismos autónomos y separados del resto en asistencia social y

hospitalaria, farmacia, investigación, vivienda, centros universitarios propios,

centros penitenciarios propios, servicios de inteligencia propios, centros de ocio y

recreativos exclusivos y un largo etcétera).

Esta estructura que “duplica” funciones que no tienen razón de ser y dispara el

gasto de forma escandalosa, pero, lo que es más grave, son organismos que, se

nos dice, son consustanciales a la defensa y por tanto estructurales, generando

con ello un despilfarro también estructural.



El despilfarro de los Organismos Autónomos Militares y de las empresas de

defensa.

Un capítulo destacado lo constituye el despilfarro de los Organismos Autónomos

Militares, unas empresas que se rigen bajo la lógica del mercado y que por tanto

están excluidos, al menos parcialmente, del control público y de los mecanismos

de imparcialidad que éste pretende imponer, pero que son dirigidos por y en

beneficio de los ejércitos y el Ministerio de Defensa.

En la actualidad, y como fruto de la “racionalización administrativa” aplicada por

Soraya Sáenz de Santamaría, contamos con tres organismos de estas

características:

129 http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Ejercito-Aire-asumir-responsabilidadduplicidades_0_1497300265.html



El INVIED, que se dedica a la gestión del enorme patrimonio militar y su

comercialización, así como a promover inversiones militares fuera del

presupuesto de defensa,



el INTA, que se dedica a la investigación militar y participa del accionariado

de varias empresas del sector de la defensa,



y el ISFAS, que lleva adelante la sanidad y prestaciones sociales militares.

Debemos señalar que estos tres organismos duplican las estructuras administrativas

existentes y las hacen “particulares” para los militares, siendo perfectamente

prescindibles si se emprende una política de asimilar derechos y obligaciones de

todos los ciudadanos y se somete a los militares al mismo régimen que al resto de

los mortales. ¿Por qué una sanidad aparte? ¿Por qué unos servicios sociales

propios y diferentes? ¿Por qué una política de viviendas exclusiva? ...

Los presupuestos de estos tres organismos gozan de una parte de pago a cargo de

los presupuestos generales del Estado, que subvenciona una gran parte de la

actividad de éstos (durante 2016 se les transferirán al menos 1.735’45 millones de

euros del presupuesto público 130 ), y otra de la propia comercialización de sus

servicios y prestaciones.

Estos organismos tienen una gestión opaca, como ha destacado la propia

Intervención General del Estado y provocan un déficit crónico, como destacamos

en 2013 al referirnos al INVIED131, o hemos reseñado referidos al ISFAS132

A ello se une la existencia de empresas militares participadas por el propio estado

que arrastran un déficit crónico, como es el caso de NAVANTIA133, que se mantiene

fuertemente subvencionada a pesar de su ineficiencia y por intereses de una muy

discutible justificación, al margen de sus errores de producción que han dado lugar

a sobreprecios en los submarinos S-80 mal diseñados por la empresa, o DEFEX134, la

comercializadora de la venta de armas estatal, que incluso ha sido imputada

judicialmente por corrupción135



el despilfarro de la deuda militar.

Otra enorme y sangrante fuente de despilfarro militar es la creciente deuda militar

generada por el disparatado gasto militar español.

https://es.scribd.com/doc/311632330/Gasto-Militar-2016

http://www.utopiacontagiosa.org/?s=organismos+aut%C3%B3nomos+militares

132 http://www.utopiacontagiosa.org/2013/06/06/el-isfas-instituto-social-de-las-fuerzas-armadas-siguederrochando-dinero/

133 http://www.utopiacontagiosa.org/2013/12/02/navantia-se-hunde-por-el-peso-de-su-ineficacia/

134 http://www.utopiacontagiosa.org/2014/08/13/que-navantia-pague-sus-fallos-en-los-s-80-es-la-solucion/

135 http://www.utopiacontagiosa.org/2014/12/27/defex-sera-imputada-en-un-juicio-por-el-desvio-de-41millones-de-euros/

Como explicamos en el estudio “Deuda militar, deuda ilegítima, deuda odiosa” 136

de 2013, la deuda militar española proviene de distintas fuentes constantes:

1. De la adquisición de compromisos para compra de armas innecesarias, a la

que luego nos referiremos, y que en el que podemos llamar primer ciclo de

rearme supone más de 30.000 millones de euros, a los que añadir los otros

10.000 millones de € que se estima en el recientemente inaugurado segundo

ciclo de rearme.

2. La diferencia entre el gasto militar anual, que incluye constantes aumentos

mediante créditos extrapresupuestarios y otras artimañas, y los ingresos reales

existentes, que obligan a emitir deuda para cubrir dicho gasto y que en

2016137 supondrá al menos 16.127’63 millones de euros.

3. Los intereses imputables por cada anualidad al pago de la deuda ya

comprometida.

Esta deuda militar es un absoluto despilfarro por varios motivos: primero, porque

procede de una asunción de gastos desproporcionados e innecesarios (contamos

con un ejército hipertrofiado y desmesurado, con un material militar que no está

pensado para la defensa sino para las operaciones militares en el exterior y el

apoyo a la política agresiva e intervencionista de la OTAN), por encima de las

posibilidades económicas del país y adquirida de espaldas a la sociedad para

beneficiar intereses de unos pocos



La generación de déficit y deuda por los PEAS.

Respecto de la enorme deuda generada por los compromisos de pago de los

Programas Especiales de Armamentos (PEAS) asumidos por el Estado Español, que

superan los 30.000 millones de euros hasta la fecha y a los que hay que sumar un

monto de al menos otros 10.000 millones138 que el Gobierno ha comprometido en

este segundo ciclo de rearme iniciado en 2014139.

El enorme dispendio económico debe ser considerado en su totalidad un

despilfarro. Y ello porque, amén del enorme gasto y su escasa justificación desde

un punto de vista ético y de la seguridad mundial, se une el hecho de que incluso

desde la óptica militar las armas que se han comprado o se esperan comprar con

estos programas tampoco tienen una utilidad militar y de defensa nacional, como

reconoció el propio Secretario de Estado de Defensa en la anterior legislatura, en

https://es.scribd.com/doc/168876138/Deuda-militar-2013-deuda-ilegitima-deuda-odiosa-pdf

https://es.scribd.com/doc/311632330/Gasto-Militar-2016

138 http://www.utopiacontagiosa.org/2014/12/29/a-vueltas-con-el-nuevo-ciclo-inversor-de-la-defensa/

139 http://www.utopiacontagiosa.org/2014/11/08/plan-de-capacidades-industriales-esenciales-de-defensa-elpeas-ii/

su comparecencia de 22 de noviembre de 2010, para abordar la deuda arrastrada

por los programas especiales de armamentos, cuando señaló que

“... el proceso de obtención se sobredimensionó desde su inicio respecto a la

capacidad financiera del gasto asignado a la defensa, priorizando los

costosos sistemas de armas convencionales, poco adecuados a los nuevos

riesgos y conflictos, sin dar importancia suficiente a sistemas más eficientes

que tuvieran como objetivo prioritario la seguridad y la capacidad operativa

en los escenarios en los que realmente participamos y también en relación

con los riesgos que realmente padecemos y, por tanto, en demérito de otras

capacidades tecnológicas que es necesario, diría que es imprescindible,

tener”

o el actual secretario de estado en su comparecencia ante la Comisión de Defensa

del Congreso de los Diputados en octubre de 2014140 para explicar el proyecto de

presupuestos generales, al confirmar que esta adquisición de armas tiene una

finalidad primordial de ayudar al sector de la defensa, considerado estratégico

para el despegue de España.

este nuevo ciclo inversor ha sido diseñado para cumplir dos objetivos

fundamentales: dotar a las Fuerzas Armadas de las capacidades necesarias

para hacer frente a las amenazas de nuestro siglo, y capacitar a la industria

del sector para mantener el nivel tecnológico alcanzado y reforzar su

posicionamiento internacional.



Las ayudas a interés cero a las industrias militares141.

Dentro de los oscuros mecanismos articulados para financiar los programas de

adquisición de armas por parte del estado español se encuentra el peculiar

modelo de financiación a las empresas de armas que han de realizar estos

encargos.

Dado el volumen de los programas contratados y el enorme coste de producción

que implica, el Gobierno tiene que “prefinanciar” a estas empresas, en realidad

grandes corporaciones internacionales en su mayor parte, para lo que les adelanta

unos préstamos de prefinanciación que luego dichas empresas, una vez

entregados los “encargos” deben retornar al Estado.

http://www.utopiacontagiosa.org/2014/10/12/el-secretario-de-estado-de-defensa-desvela-mas-partidasocultas-del-gasto-militar/

141 http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/la-burbuja-financiera-militar/20111104210541065093.html

Tres curiosidades al respecto, también estructurales al modelo de adquisición de

armas, nos muestran el enorme despilfarro, con grave daño para los propios

intereses públicos, de la modalidad de adquisición:

1. La primera, que esta prefinanciación se realiza a interés cero, es decir, las

devoluciones que en su caso deben realizar las empresas militares una vez

fabrican los ingenios militares encargados son del capital nominal prestado,

pero sin ningún interés, ni siquiera para suplir el efecto de la inflación.

Téngase en cuenta que la prefinanciación se entrega con muchos años de

antelación respecto a la fabricación. Evidentemente, este desajuste lo

pagamos l@s español@s a través de nuestros impuestos.

2. La segunda, que el precio del encargo se dispara en la fase de producción,

incrementándose el importe del producto final desde un 50% hasta incluso

un 150% según los programas de que se trate142.

3. Y la tercera, que el Estado, por medio de créditos “extrapresupuestarios” que

no se computan en los presupuestos generales del estado y que se suelen

acordar por el gobierno coincidiendo con el inicio de las vacaciones de

verano o diciembre, va realizando pagos parciales multimillonarios de estos

programas de armas, pero sin que hasta la fecha las empresas “devuelvan”

los créditos prefinanciados ni se haya llegado a ninguna concreción para

descontarlos del precio final de los encargos.

Hasta la fecha la prefinanciación que el Estado ha realizado supera los 15.000

millones de euros143, pero no le han sido retornados ni siquiera 200, todo un ejemplo

de despilfarro por pésima gestión.



La sobredimensión de los oficiales.

El problema de sobredimensión del ejército español es uno de los que se ha venido

arrastrando prácticamente desde siempre.

La reforma militar emprendida por Azaña en la Segunda República pretendía

afrontar, entre otras cosas, la enorme sobredimensión de un ejército excesivo, con

16 divisiones cuando desde la óptica militar bastaba con 8 para las necesidades

militares, e hipertrofiado (y téngase en cuenta que era un ejército heredero de la

época colonial y con presencia en África), que contaba con una ratio de oficiales

por soldado también exagerada, de un oficial para cada 5,6 soldados.

Las cosas empeoraron tras la Guerra Civil al acumularse una oficialidad también

excesiva y prácticamente colapsada y sin capacidad de ascenso porque los

142 http://www.utopiacontagiosa.org/2013/05/29/las-trampas-de-defensa-promete-ahorrar-7-000-millones-en-

programas-de-armamentos-pero-aumentara-considerablemente-lo-presupuestado/

143 http://www.utopiacontagiosa.org/2014/07/02/defensa-planea-regalar-a-las-industrias-militares-otros-22500-millones-de-euros-de-la-burbuja-militar/

58

generales y altos mandos de la dictadura no daban paso a los más jóvenes, y una

tropa ingente y usada para el adoctrinamiento social.

El Ministro Narcís Serra pretendió abordar esta misma problemática, iniciando una

reforma que buscaba pasar a la reserva activa un amplio contingente de oficiales

sobrantes y reduciendo el tamaño general del ejército.

En la actualidad la ratio oficiales/soldados es abrumadoramente irracional, con

una proporción de un mando por cada 1,8 oficiales y, según las propias

estimaciones militares, la necesidad de una reducción al menos de 50.000

efectivos.

Toda esta dimensión de unos ejércitos innecesarios implica un gasto144 en personal

de 4.527’4 millones de €, a los que añadir los 3.472’51 millones de € que se deben

abonar a las clases pasivas militares y los otros 1.378’65 millones que cuestan las

prestaciones sociales y hospitalarias de este enorme ejército, lo que implica un

gasto de 9.378’56 millones de € en 2016.



El despilfarro secular de las maniobras militares.

Otro capítulo estructural del despilfarro militar es el enorme, antiecológico y

antisocial gasto que se realiza en las maniobras militares.

Un vuelo de entrenamiento de un F18, los cazas más importantes del ejército

español, consume la nada despreciable cantidad de 2.000 litros de combustible a

la hora en velocidad de crucero, cantidad que puede llegar a los 6.800 en

velocidad punta145, pero no sólo es el combustible:

Se calcula que, por cada hora de vuelo, el avión necesita entre diez y veinte

horas de cuidados y controles técnicos en tierra. Es por eso que el

mantenimiento de un aparato de combate no se computa en términos de

combustible, sino en coste por hora de vuelo. Los cazas más sencillos se

llevan unos 8.000 euros por hora (combustible incluido), una cantidad que

puede elevarse a los 30.000 cuando se trata de aparatos más complejos

como el F-22, cuya producción fue paralizada por el Congreso de EE.UU.

debido precisamente a sus disparatados costes.

https://es.scribd.com/doc/311632330/Gasto-Militar-2016

http://www.hoy.es/v/20131011/sociedad/ejercito-reserva-20131011.html

59

Un seguimiento a la página ersachopico, que se dedica a consignar el uso de

aviones militares por parte de la base de Gando, nos da una muestra que podemos

extrapolar a los otros espacios también ocupados por el militarismo146.

Podríamos añadir otros daños colaterales, como es la contaminación que

provocan estos entrenamientos, las molestias vecinales, el enorme daño

medioambiental de estas actividades y un largo etcétera.

Como explicamos en el Informe del Gasto Militar 2015 (pág 28) 147 , el propio

Ministerio de Defensa reconoce el enorme coste ecológico de su actividad,

El ejército español, al margen de los residuos que genera en sus operaciones

militares en cualquiera de los conflictos en los que participa, genera en su

actividad habitual 150 tipos de residuos diferentes, 120 de ellos peligrosos. Existe

un Plan para la gestión medioambiental en las Fuerzas Armadas que así lo

detecta. Hablamos de aguas oleaginosas, aceites de motores, líquidos

hidráulicos de automoción, baterías, gasoil contaminado, pinturas, disolventes,

lodos, pilas, sosa neutra, etcétera. A ello se unen los elementos peligrosos del

propio armamento, sus contenedores, etc. También el tremendo impacto

medioambiental de la industria militar. Según otro experto militar que analiza los

residuos de las Fuerzas Armadas



El despilfarro del gasto militar.

El propio gasto militar español implica un considerable despilfarro de recursos,

como hemos destacado en el informe Gasto Militar español 2016 148 , en el que

destacamos el uso de nada menos que 30.928’89 millones de euros de gasto militar

mínimo para 2016, del que se encuentran escondidos el 81’29 % en 12 de los 13

ministerios con los que cuenta el Gobierno y diversos organismos y partidas.

Un gasto que abarca el 2,71 % del PIB, y supone el 7’14% del total de gasto

ministerial de los presupuestos generales del estado e implica un gasto diario en

militarismo de al menos 84’5 millones de euros.

http://ersachopico.blogspot.com.es/2011_02_01_archive.html

https://es.scribd.com/doc/247956826/GASTO-MILITAR-ESPANOL-2015

https://es.scribd.com/doc/311632330/Gasto-Militar-2016



El despilfarro de los militares en la reserva.

Uno de los capítulos más complejos del despilfarro militar lo constituye la llamada

situación de reserva, articulada en la actualidad en la Ley 39/2007, de 19 de

noviembre, de la Carrera Militar149.

En la época de la transición se hereda del tardofranquismo un desmesurado

ejército que no era sostenible desde el puro punto de vista técnico. Como explica

en una recomendable tesis doctoral de 2013 Quesada González 150 la falta de

conflictos militares, el aumento de población española y de sus condiciones de

vida y la tendencia general en Europa llevaron en los años 70 a una integral reforma

del servicio militar (que era obligatorio y universal) y de la estructura del ejército

tendente a reducir tanto el desmesurado número de efectivos como el

desproporcionado número de oficiales.

Será Narcís Serra el que inicie el proceso de reducción significativa del ejército y su

poder y el que enfoque una cierta lógica a la operatividad militar, enfocada cada

vez menos a la idea de un ejército de masas y cada vez más a una fuerza militar

integrada en la OTAN y de enfoque hacia operaciones internacionales.

Para ello procedió, junto con otras reformas (Plan General de Modernización del

Ejército de Tierra que redujo las capitanías a seis, hizo desaparecer 116 unidades y

redujo los efectivos a un 50%). También se reformó la reserva militar, acortando los

plazos de servicio activo de la legislación franquista y estableciendo diversos

privilegios para que el enorme número de oficiales pudieran de manera voluntaria,

pasar a la situación de reserva (sin perder sus derechos económicos y con la

posibilidad de compatibilizar esta situación de retiro con otro trabajo remunerado)

o de manera forzosa si los cupos de “reserva” previstos por la planificación militar

no se completaban de manera voluntaria.

Con la desaparición del servicio militar obligatorio en 1999 y la implementación del

Plan de Reorganización del Ejército de Tierra- RETO, del mismo año, y más tarde

aún, el Nuevo Plan de reorganización del Ejército de Tierra (Plan Norte) se pretendía

la plena profesionalización de las fuerzas armadas y abordar uno de los problemas

surgidos como consecuencia de la nueva estructura del ejército, dando paso tanto

al establecimiento de una “reserva movilizable” para caso de necesidad pero que

no incrementase el número de efectivos en caso de no necesitarse, y

reestructurando la situación de reserva para quitarse del medio tanto a los

vejestorios heredados de otras épocas como al exceso de oficialidad que se

arrastraba por la desproporcionada relación oficial/soldado del ejército y el

empeño de los diversos planes de modernización, influenciados por la tendencia

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l39-2007.t5.html

“El reservismo militar en España” http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:IUGMJmquesada/Documento.pdf

149

150

61

de los ejércitos de la OTAN, a “rejuvenecer” la oficialidad militar y sus competencias

(que sepan inglés, que sepan manejarse con nuevas tecnologías, que sepan algo

en definitiva) y a participar activamente en la política de injerencia militar existente

en el seno de la Alianza y compartida, con verdadero ardor guerrero, por los

gobiernos españoles del bipartido.

La ley de la Carrera Militar fija las “situaciones administrativas” en que puede estar

un militar:

Artículo 107 Situaciones administrativas

1. Los militares profesionales se hallarán en alguna de las siguientes situaciones

administrativas:

a) Servicio activo.

b) Servicios especiales.

c) Excedencia.

d) Suspensión de funciones.

e) Suspensión de empleo.

f) Reserva.

g) Servicio en la Administración civil.

Conforme al numeral 2 del referido artículo 107, a la situación de reserva sólo

pueden acceder los militares de carrera, es decir, los que se han incorporado a una

escala de oficiales o suboficiales y obtenido un “empleo” militar (Art. 76 de la

norma referida), no así los efectivos que acceden a las fuerzas armadas como

soldados y marineros con un compromiso temporal, salvo que accedan a una

relación de servicios de “compromiso permanente”.

Para acceder a tal condición, lo veremos más adelante, es necesario además

contar con un mínimo de 20 años de servicio efectivo desde el acceso de la

condición de militar profesional, pasando a la condición de retiro los que pasen a

la reserva con menos de esta edad (art. 117.6).

Por tanto, los suboficiales y oficiales militares son los destinatarios de esta reserva y

durante el tiempo de permanencia en situación de reserva y hasta que lleguen a

la de “retiro” (en cuyo momento pasan a integrar las clases pasivas militares y

cobran sus emolumentos por dicho concepto) seguirán sometidos, al menos en

teoría, a la disciplina militar, aunque en su casa y sin prestar ningún servicio

efectivo, salvo que por necesidad militar les cambien la situación por la de

“comisión de servicio”.

62

Y esta es, a nuestro juicio la causa que provoca que consideremos la situación de

reserva militar como uno de los grandes privilegios que tienen los militares de

carrera y uno de los grandes despilfarros existentes en lo militar.

Es el artículo 113 de la norma el que regula la situación de reserva, luego matizada

por reglamentos y órdenes internas. Según este artículo hay varias maneras de

acceder a la dorada reserva militar:

a) Por cumplimiento de plazos de servicio (art. 113.1)

b) Por decisión del gobierno (art. 113.2)

c) de forma voluntaria (art. 113.3) cuando la planificación militar correspondiente

tiene más sobrantes de los que pasarían a la reserva por transcurso del tiempo de

servicio activo

d) de forma forzosa, que la norma llama “anuente” (art. 113.3) cuando en la

planificación de Defensa no se completan los cuadros de sobrantes con

voluntarios

e) Complimiento de edad máxima, (art 113.4)

La primera categoría, cumplimiento de plazo, manda a la reserva a los oficiales

que cumplen determinado plazo de servicio, según su grado o empleo militar:

a) Generales: por superación de 4 años de servicio si son generales de

brigada, 7 entre los empleos que van desde general de brigada a general de

división y 10 entre los de general de división y teniente general.

b) Seis años, para los Coroneles, tenientes coroneles de las escalas técnicas

de los cuerpos de ingenieros y oficiales enfermeros o suboficiales mayores o que al

llegar a este empleo cumplan los 58 años de edad.

La segunda categoría de pase a la reserva la constituyen los generales que sean

pasados a tal situación por Real Decreto del Consejo de Ministros.

La tercera de las categorías es la de los que acceden con carácter voluntario

consiste en acceder a los “cupos” que autorice para los distintos empleos zonas,

escalas o especialidades, el Ministerio de Defensa, de entre los oficiales que tengan

cumplidos 25 años de servicios en las fuerzas armadas.

La cuarta consiste en las incorporaciones “anuentes” para el caso de que en esos

cupos el Ministerio de Defensa prevea más plazas de las de voluntarios. Conforme

a la norma “De no existir suficientes peticionarios con carácter voluntario o anuente

para cubrir estas plazas, se completarán con el pase a la reserva con carácter

forzoso de los del empleo correspondiente de mayor antigüedad en él y siempre

que hayan dejado de ser evaluados para el ascenso.”

63

Por último, la quinta manda automáticamente a la reserva a los que no han

accedido antes por cualquiera de las modalidades descritas, cuando cumplan los

61 años, si son oficiales o suboficiales, o a los 58 si son de tropa o marinería.

Los militares de carrera que pasen por cualquiera de estos “caminos” a la situación

de reserva pero no hayan cumplido 20 años de servicio desde la adquisición de la

condición de militar profesional, pasarán directamente a situación de retiro

La norma además dispone que en la situación de retiro no se producirán ascensos

(artículo 113.7) y que los militares en situación de retiro pueden pasar a la de

comisión de servicios, en cuyo caso cobrará los emolumentos propios del empleo

que realice.

Los militares en la reserva 151 estarán a disposición del Ministerio de Defensa y

quedarán adscritos a la Subdelegación de Defensa de la provincia que

corresponda a la localidad en la que el militar fije su residencia, teniendo que

notificar los cambios de residencia a la autoridad militar para que le adscriban a

un nuevo destino.

Mensualmente el reservista debe realizar una declaración personal para justificar la

situación en el mes de la fecha y en consecuencia el derecho a percibir la nómina

del mes.

Igualmente debe notificar a la Autoridad Militar de quién dependa su intención de

salir al extranjero cuando el motivo del viaje no sea por razón de servicio. Esta

notificación ha de hacerse al menos con 7 días naturales antes de la iniciación del

mismo.

Retribuciones: los militares que pasan a la reserva lo hacen conservando sus

retribuciones básicas, formadas por el sueldo, los trienios y las pagas extraordinarias,

y además percibirán el llamado complemento de disponibilidad, una especie de

cajón de sastre que se calcula a partir de dos variables: el empleo (rango militar)

y un concepto abierto que se llama “componente general del complemento

específico”.

El tiempo que se permanezca en la reserva computa tanto para sumar trienios

como para los derechos pasivos que correspondan a partir del pase a la situación

de retiro.

Por otra parte quien pase con carácter forzoso o anuente a la situación de reserva

forzosa, percibirá de una sola vez una indemnización (una prima de la cuantía que

se establezca reglamentariamente teniendo en cuenta los años que le falten para

http://www.veteranosfasygc.es/Noticias/GUIA%20ET.pdf

64

alcanzar las edades de pase a la reserva referidas en el apartado 4 del art 113

arriba explicado.

Por tanto, los sueldos de los militares en la reserva son:

- Los que se corresponden por el grado militar con arreglo a la ley que regula

los salarios militares

- Los que se refieren a los trienios que se vayan cumpliendo, pagas

extraordinarias, medallas y menciones si las tienen

- El llamado complemento de disponibilidad, que cobran todos los militares,

un suculento pellizco que pasamos a explicar.

El complemento de disponibilidad fue reducido al 80% del complemento de

disponibilidad genérico en tiempos de Felipe González para los militares en la

reserva en razón a que en realidad estos militares no hacían nada.

En 2015, en plena vorágine electoral, este complemento se elevó para

igualarse al del resto de miembros de las fuerzas armadas. Por tanto, por este

complemento, según informa El Confidencial Digital 152 , al sueldo, antigüedad y

pagas de los militares en la reserva se sumarán (igualándose así a los complementos

de disponibilidad de los militares en activo) las cuantías siguientes:

-- Un soldado pasará de ganar 333 euros mensuales a ganar 417.

-- Un cabo mayor, de 559 a 699 euros mensuales.

-- Un subteniente, de 698 a 873 euros.

-- Un capitán, de 881 a 1.102 euros.

-- Un coronel, de 1.308 a 1.636 euros.

-- Un general de división, de 1.744 a 2.181 euros.

-- Un general del Ejército o Almirante General, de 2.229 a 2.787 euros.

Compatibilidad con el desempeño de otro trabajo retribuido: además de este

pago público por no hacer nada, resulta que la situación de reserva es compatible

con la realización de trabajos retribuidos, tanto en la administración como en el

sector privado.

La Ley 53/84 de 23 de diciembre153, de incompatibilidades del personal al servicio

de la administración pública, que es de aplicación supletoria para el personal

http://www.elconfidencialdigital.com/defensa/Gobierno-sube-sueldo-militares-reserva_0_2572542750.html

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l53-1984.html

65

militar por mor del artículo 5 de la Ley 39/07 de la Carrera Militar, no prescribe

incompatibilidad alguna para la percepción de otro salario público para los

militares en la reserva cuando se realicen funciones docentes universitarias o se

determine por el Consejo de Ministros como una situación de “interés público” (por

ejemplo presidir una empresa pública), ni cuando se trate de un cargo electo, y

permite la realización de actividades privadas que en el caso de los militares en la

reserva afecta a todas las actividades porque no están sometidos, como los

militares en activo, a horarios que los incompatibilicen.

Es decir, nuevo privilegio de los militares: realizar y cobrar por dos trabajos.

Por su parte, el Real Decreto 517/1986 de 21 de febrero, de incompatibilidades del

personal militar, permite la realización de un trabajo también a los militares en la

reserva. Concretamente el artículo 17 del Real Decreto señala que

1. El personal en situación de reserva activa que no ocupe destino podrá

desempeñar actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales de

carácter privado, sin precisar para ello la autorización a que se refiere el artículo 12

de este Real Decreto, siempre que no se le hubiese concedido compatibilidad

para desempeñar algún puesto o actividad pública.

2. Los haberes del personal en situación de reserva activa que no ocupe destino ni

desempeñe actividad pública o privada serán compatibles con la percepción de

pensión de jubilación de los distintos regímenes que integran el sistema de la

Seguridad Social. Por el contrario, dichos haberes no serán compatibles con

aquellas pensiones de jubilación causadas con posterioridad a la entrada en vigor

de la Ley si respondieran a puestos incompatibles.

No obstante, la cantidad total percibida en los supuestos previstos en el párrafo

anterior no podrá superar el límite de 187.950 pesetas mensuales fijado por

el artículo 37 de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del

Estado para 1986, o el límite que se fije en el futuro para la concurrencia de

pensiones.

3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de este artículo será, asimismo, de aplicación

a los oficiales generales en situación de segunda reserva.

También la Guardia Civil

Aunque resulta una obviedad, también la Guardia Civil estará comprendida en el

régimen de reserva militar.

66

Gastos de personal de reserva: un perfecto despilfarro

Descrita la situación de la reserva militar, nada más evidente que el carácter

despilfarrador de este tipo de gasto:











Porque se trata de personal innecesario para el ejército

Fruto de una planificación obsoleta que mantiene por el peso de la tradición

un número imponente de oficiales que no son objetivamente ni necesarios ni

útiles para el ejército y que el poder político no quiere enfrentar cogiendo el

toro por los cuernos, sino pagando para que su potencial de presión social y

política quede adormecido

Personal que no realiza ninguna actividad ni función ni tiene ningún sentido

en la estructura militar

Personal por tanto del que es posible prescindir, acometiendo las reformas

que en otros sectores el poder no ha tenido empacho en acometer a pesar

de su coste social.

Cuyo coste efectivo es brutal para los presupuestos generales del estado, sin

que ningún debate público haya permitido a la sociedad decidir si quiere

afrontarlo sin más.

El coste del gasto de la reserva.

Los presupuestos generales del estado cuentan desde al menos 2006 con un

programa específico para atender al “personal en Reserva” (programa 212-O)154

Año

Importe programa (mill. €)

Acumulado (mill. €)

2006155

655,60

655,60

2007 156

638,93

1.294,53

2008 157

657,66

1.952,19

2009 158

604,25

2.556,44

2010 159

604,25

3.160,69

2011 160

546,55

3.707,24

2012 161

550,95

4.258,19

2013 162

554,41

4.812,6

2014 163

532,66

5.345,26

2015 164

513,43

5.858,69

2016 165

524,13

6.382,82

Total 2006-2016

6.382,82



El despilfarro que no ha podido ganar ni una guerra166.

Ofrecemos una reflexión que tiene como contexto el militarismo de Estados Unidos

pero que bien puede aplicarse al de cualquier otro país, incluido el Estado Español.

El militarismo, su enorme dispositivo, los ejércitos y su industria militar han generado

y generan un imponente gasto supuestamente para defender a las sociedades y

preservar la paz. Lo cierto es que el fracaso de sus resultados y la cada vez más

evidente constatación de que en contra de lo publicitado, son uno de los

principales potenciadores de las actuales amenazas a la paz mundial, desvelan el

enorme despilfarro insensato del propio gasto militar.

Lo explica el propio Robert Gates, secretario de estado de defensa de EE.UU. desde

2006 a 2011, en un texto comentado por la revista Rebelión167 que extractamos:

Pero este poder titánico ha sido incapaz de producir paz en ninguna parte.

Durante los 65 años transcurridos desde el final de la II Guerra Mundial, los

estadounidenses han gastado más en gasto militar que todo el resto del

mundo sumado con la declarada intención de pacificar el mundo y afianzar

la democracia.

Se han librado guerras o llevado a cabo intervenciones militares en Corea,

China (a través de las fuerzas mercenarias le Kuomintang y de las tribus

tibetanas), Cuba (a través de los exiliados) Laos, Vietnam, Camboya, Líbano,

Libia. Iraq (por partida doble), Irán, Somalia, Afganistán (por partida doble),

Pakistán (con zánganos y con fuerzas especiales), Nicaragua (a través de los

"contras"), Granada, Panamá, la República Dominicana, Chile, Grecia y por

doquiera. Más, probablemente, pero esos son los sitios que recuerdo ahora

mismo.

Incompleta o no, no ofrezco esta lista a cuenta de un irreprimible sentimiento

de indignación. Algunas de esa intervenciones estaban justificadas, la

mayoría, no; otras han de verse en el contexto de la época. El motivo de mi

listado es un hecho que nadie parece acabar de entender, y es: se ganaron

batallas, pero los EEUU no consiguieron ganar ni una sola guerra. No hay una

sola victoria (salvo las que se dirán enseguida), y ni una sola de las

intervenciones arrojó un resultado positivo, tal vez con la excepción de

Kosovo. Las únicas victorias inequívocas se dieron en Granada, contra una

cuadrilla de albañiles cubanos, y en Panamá, en donde 500 civiles (según

estimaciones de la ONU) fueron asesinados para poder detener al presidente

Manuel Noriega y encerrarlo en la celda de una cárcel de Miami. Y ya ha

cumplido su condena.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=108697

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=108697

69

A nuestra propia escala, el enorme gasto dedicado al esfuerzo militar en las

últimas décadas, junto con la intervención en más de 70 conflictos

internacionales, ¿ha producido algún rédito de paz o de mejora de la situación

social, económica y/o política en algún sitio? ¿No hubiera sido mejor destinar

ese esfuerzo económico, de esos recursos y energías mal utilizados a la

consecución, por ejemplo, de los Objetivos del Milenio?



Basados en la comparación habitual con otras áreas:

El despilfarro militar es una gota de agua dentro del mar del despilfarro público

español, un mal endémico con una responsabilidad innegable de las élites

gobernantes.

Una página de internet consignaba en 2014 treinta casos de especial escándalo

pero puramente anecdóticos del despilfarro público168, entre ellos de índole militar.

Pero el despilfarro estructural del militarismo adquiere una dimensión mucho más

escandalosa si lo comparamos con las verdaderas prioridades sociales e, incluso,

con otras áreas de la administración donde también se dan casos de despilfarro y

muestra la singular insolidaridad de la orientación del gasto militar y de su lógica de

despilfarro connatural.

Veamos un caso paradigmático: la Armada compró una flotilla de aviones Harrier

de despegue vertical para sus barcos de guerra. Esto costó un riñón, pero como

era lo que se llevaba, la Armada compró las aeronaves.

Pero eso no es todo. Poco más tarde se gastó un pastón en modernizar varias de

estas aeronaves a una versión más moderna de los avioncitos, la llamada versión

“plus” (no faltaba más), y dejó el resto para modernizarlos más tarde.

Con esta idea tan graciosa de modernizar todos los Harrier, en 2008 el ejército gastó

otros 11,5 millones de euros para modernizar los cuatro aviones que le quedaban

en la versión anterior, pero sin ponerles el necesario radar que es lo que ha

provocado su definitiva baja.

De modo que ya tenemos toda la flotilla de Harrier “plus” bien moderna y

maqueada, a pesar de la pasta gansa que costó este lavado de cara.

¿Acaba ahí la historia? Por supuesto que no.

Ahora, con la monserga propagandística que emplea el ejército para

demostrarnos que no tienen dinero para nada, acaban de dar de baja los cuatro

70

últimos Harrier que modernizaron por 11,5 millones de euros, porque, dicen, no

tienen dinero para mantenerlos en activo169.

http://www.utopiacontagiosa.org/2014/01/18/otro-ejemplo-de-despilfarro-militar/. También podemos

encontrar esta misma denuncia en http://www.despilfarropublico.com/2014/01/la-armada-tambiendespilfarra.html

169

3- Cuantificación del despilfarro militar.

Desde el punto de vista cuantitativo es difícil, sin un estudio más pormenorizado, y

sin el acceso al estado de cuentas que el Ministerio de Defensa no quiere hacer

transparente conocer la magnitud económica del despilfarro militar.

Una visión cuantitativa maximalista sería considerar que todo el gasto militar es un

despilfarro por la violencia que genera en las actuales generaciones y en las

venideras, y por la violencia que produce contra el medio ambiente. Desde dicha

perspectiva, el despilfarro o gasto militar sería, en 2016, al menos, de 30.928’86

millones de €170.

Usando únicamente los datos de que disponemos y que hemos ofrecido en este

estudio, podemos señalar aproximaciones de mínimos, es decir, realizar

estimaciones que pensamos que son muy a la baja.

Cuantificación del despilfarro puntual detectado

En el presente informe, y sin contar con otros capítulos de despilfarro puntual que

no vienen cuantificados en las noticias de donde hemos extraído los datos (por

ejemplos los paseos del anterior rey o el actual pilotando aviones de combate y

tanques Leopard, el uso indiscriminado por autoridades políticas de aeronaves

militares para actos privados o el montaje de un belén en los Montes de Toledo)

contabilizamos un despilfarro de 41 millones de euros por este apartado.

Despilfarro puntual

Cuantía

Año

Gastos de para decorar una rotonda con un helicóptero

militar

181.389 €

Coste de adquisición de banderas para las embajadas

españolas

115.640 €

2011

100.000 gabardinas al año durante cuatro años

4’79 millones de €

2013

Pago por helicópteros de segunda mano a EE.UU

24’5 millones de €

2012

Modernización de aviones Harrier de despegue vertical

que devienen en inútiles por olvidar instalarles un radar

11’5 millones de €

2014

TOTAL:

41.087.029 €

https://es.scribd.com/doc/311632330/Gasto-Militar-2016

Aunque las comparaciones son odiosas, la Junta de Andalucía destinó en 2013 12

millones de euros para financiar 49 proyectos de I+D+i de las universidades

andaluzas171. Con el despilfarro militar habría sido posible multiplicar por 3,4 esta

partida de enorme valor añadido.

Cuantificación del despilfarro habitual detectado

En el presente informe, y distribuido en varios años, hemos detectado un despilfarro

habitual de casi 38 millones de euros, sin contar con que éste, se repite año tras

año, y con partidas cuyo coste no está cuantificado, así como con la existencia de

subvenciones encubiertas para que los militares puedan adquirir alcohol de

importantes marcas a 2,88 euros en las cantinas militares, o con subvenciones para

piscinas o instalaciones deportivas exclusivas y para que los precios anuales a

pagar por los militares y sus familias sean de 30 euros anuales, o las instalaciones de

complejos de tiro, gastos de la ineficacia de aeropuertos, etcétera.

Como se puede comparar con el cuadro de la página siguiente, la Junta de

Extremadura destinó en 2013 la suma de 8,5 millones de euros de su presupuesto a

políticas de vivienda. El despilfarro militar, por ejemplo, de este capítulo, le habría

permitido, casi, quintuplicar la cantidad.

http://www.europapress.es/andalucia/sostenible-00672/noticia-sostenible-junta-financia-49-proyectosinvestigacion-universidades-andaluzas-casi-12-millones-20131008154256.html

171

73

Despilfarro habitual

Desfiles del día de las Fuerzas Armadas

Cuantía

Año

200.000

2012

Desfile del día de las Fuerzas Armadas

1.300.000

2011

Por cada exhibición de la Patrulla Águila

90.000 €

Publicidad de las Fuerzas Armadas

1’9 millones de €

Jardines de la base de Torrejón

625.189 €

Campo de golf de Cuatro Vientos

245.000 €

Banda de música de la Guardia Real

Uniformes Escuadrón de Gala del Ministerio

Defensa

Comidas Operaciones Militares en el Exterior

Subvenciones vacaciones de militares

Alquilar 88 apartamentos para las vacaciones

de soldados del Ejército de Tierra

La Armada también lo hizo

También el Ejército del Aire

2013

1.800.000 €

600.000 €

24 millones de € En 2 años,

2014

80.000 €

2014

210.000 €

2014

136.000 €

2012

600.000 €

2013

225.000 €

2014

225.000 €

2013

450.000 €

2012

489.000 €

2013

Y la Guardia Civil

2.000.000 € 2012-2013

Peregrinaciones de la Guardia Civil

18.089’50 €

2011

12.331’26 €

2012

56.000 €

2014

Coste de cambio de divisas militares en los

uniformes policiales para asimilarlos a los del

Ejército

3.000.000 €

TOTAL:

38.261.609 €

2014

74

Cuantificación del despilfarro militar estructural

Despilfarro estructural

Cuantía

Año

Por externalización de funciones

9’6 millones

2013

Por

externalización

informáticos

de

mantenimientos 5’25 millones

Contrata para el suministro de talonarios de 714.380 €

recetas de farmacia para el ISFAS

Por duplicidad de Organismo, por ejemplo, el plan 16 millones de €

del Ejército de Tierra para ahorrar con la

centralización de sus centros logísticos en una

única ubicación

Anual

Además del ahorro mencionado, supondría 6

millones

de

también pagar hasta 1.600 sueldos públicos menos €(estimando a la

de los que 1.200 serían militares

baja: a 6.000 € año

por 1.000 sueldos)

Organismos Autónomos militares

1.735’45 millones €

2016

Militares en la reserva

524’13 millones €

2016

Deuda militar

16.127’63 millones €

2016

TOTAL:

18.424’77 millones€

Corregir un despilfarro militar estructural tan abultado, detrayendo estas

cantidades al gasto militar, permitiría abordar políticas sociales y estructurales

alternativas, marcando otras prioridades. A título ilustrativo, elaboramos una

propuesta hipotética de usos alternativos de estas cantidades, para ello hemos

tenido en cuenta la diferente naturaleza de las partidas de despilfarro, procurando

un destino coherente al uso alternativo de las mismas.

Así, un primer capítulo podría componerse por las correcciones del despilfarro

referido a externalizaciones absurdas e innecesarias, tanto de funciones como de

material informático, con un ahorro por un importe total de 14,85 millones de €.

Dicho ahorro puede ser transferido a reforzar los mecanismos públicos relativos a

los mantenimientos prestados por el sector civil.

75

Un segundo capítulo lo componen los ahorros que se pueden obtener de la

corrección, mediante la supresión absoluta, de las contrataciones absurdas y

obsoletas (talonarios en papel y otros) y las duplicidades de organismos y de

funciones, que globalmente hemos cuantificado en 22 millones de euros. Estas

cantidades pueden ser transferidas a la modernización y eficiencia de la

administración pública en general.

El tercer capítulo de despilfarro consiste en la existencia de esta red paralela de

organismos autónomos militares. Implica la friolera de 1.735,13 millones de euros.

Nos parece razonable la transferencia de estas cantidades y del personal

necesario destinado a ellos, a los organismos civiles homólogos: red social y

sanitaria, patrimonio nacional y/o departamentos de suelo e infraestructuras

locales y organismos de investigación pública civil. El impacto y refuerzo sobre los

presupuestos públicos civiles, maltratados por los recortes hasta ahora, sería

significativo.

El capítulo de militares en la reserva necesita una revisión profunda que haga

desaparecer esta obsolescencia. Ello implicaría liberar 524,13 millones de euros

anuales del gasto militar, que podrían ser aplicados a políticas activas de empleo

para la ciudadanía.

La abrumadora cifra de deuda militar provocada por la muy deficiente

composición de nuestro gasto militar y las necesidades de financiar un gasto militar

desmesurado, suponen la nada despreciable cantidad de 16.127’63 millones € que

empobrecen a la sociedad. Una gran parte de esta deuda viene dada por:

a) el compromiso de pago a la industria militar, ya sea mediante créditos

extraordinarios y extrapresupuestarios que tiene comprometido el gobierno por

pago de Programas especiales de Armamento, ya mediante subvenciones,

ayudas, créditos a interés cero y otros estímulos que ofrece el Ministerio de Industria

a la industria militar

b) el intervencionismo militar en que se ha embarcado España, esto es,

nuestras Operaciones Militares en el Exterior

c) y el sostenimiento de un ejército desproporcionado e innecesario, incapaz

de ser sostenido con los ingresos del estado, que obliga a contraer deuda para

atender a su financiación

76

Por ello, el uso alternativo de estos 16.127,63 millones de € podría ser:

1) Para promover una reconversión de la industria militar hacia fines civiles

socialmente útiles y sostenibles medioambientalmente

2) Para promover un desarrollo alternativo de las zonas dependientes del

monocultivo militar.

3) Para ejercitar desde el Ministerio de Asuntos Exteriores una política exterior de

desarrollo basada en la promoción de la paz, la seguridad humana y el impulso de

los objetivos de desarrollo del milenio.

4) Para proceder a una reducción gradual de los efectivos e infraestructuras

militares, impulsando la reconversión de sus recursos humanos hacia empleos

dignos en el mundo civil, así como de sus infraestructuras hacia destinos

socialmente útiles.

Un ejemplo de asignaciones de recursos para estas políticas sería:

Políticas

Acción

Presupuesto asignado

Reconversión de la Industria Incrementar presupuesto de 500,42 millones de €

militar172

Ministerio de Industria

Promover

desarrollo Incremento de Fondos de 1.606,50 millones de €

alternativo

zonas desarrollo local y regional

dependientes de lo militar173

Política

de

seguridad Ministerio

de

Asuntos 1.235,17 millones de €

174

humana y ODM

Exteriores y Desarrollo

Reconversión

ejército

gradual Ministerio de Defensa (quitar 12.785,54 millones de €

efectivos

y

transferir

estructuras) y otros ministerios

y administraciones (políticas

de

reinserción

y

transferencia

de

infraestructuras)

Equivalente al gasto militar asignado al Ministerio de Industria en el Presupuesto de 2016

Equivalente a la deuda estimada por créditos extrapresupuestarios para 2016

Equivalente al gasto militar encubierto en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en créditos para

intervenciones en el exterior

3.4.- Cuantificación del despilfarro militar en este estudio.

Despilfarro

Cuantía (millones de €)

Puntual

41’087

Habitual

38’261

Estructural

18.424’77

TOTAL:

18.504’11 millones de €

3.5.- El despilfarro cualitativo

Además de la enorme cifra cuantitativa del despilfarro militar español existe otro patrón de

medida, determinado por los aspectos cualitativos, y de difícil traducción monetaria:

a) El desaprovechamiento de los recursos materiales y humanos existentes

b) El coste de oportunidad perdida, entendido como el uso de unos recursos en fines

innecesarios e indebidos que, a su vez, impiden un uso alternativo en fines socialmente

útiles

c) El peso social y político de mantener una estructura militarista

d) El ya referido coste ecológico de la actividad militar.

78

4.- Conclusiones.

Pensamos que el sólo hecho de publicar este primer informe sobre el despilfarro

militar ya es una buena aportación a la sociedad. Posiblemente vendrán otros que

lo mejorarán, completarán e, incluso, reharán desde las bases. En el estudio somos

críticos y ello es algo que les hace mucha falta a los militares que, al menos en

España, suelen andar bastante aislados del resto de la sociedad. Este estudio es,

pues, un soplo de aire externo que, como poco ventilará los cerrados y opacos

cuartos, salones y cantinas militares.

¿Qué conclusiones se pueden sacar del presente informe?

La primera: el despilfarro militar existe.

Y tanto que existe. Nos parece que lo hemos dejado bien claro. Y sólo utilizando

noticias aparecidas en la prensa y medios oficiales en los últimos años. Nos

estremece imaginar qué ocurriría si se llegara a realizar una verdadera y completa

auditoría externa al gasto militar, unidad por unidad, en todos los departamentos

involucrados.

Hemos llegado a conclusiones claras, el despilfarro militar es estructural (con más

de una decena de ejemplos), puntual (con 9 ejemplos), habitual (con 12

ejemplos). Y afecta a todas las facetas posibles, doce nada más y nada menos,

con las que las empresas lo estudian:



sobreproducción (1 ejemplo, pero generalizado: la industria militar),



tiempo de espera, (2 ejemplos, ambos generalizados: Navantia y Peas, o 19

ejemplos parciales, todos los Programas Especiales de Armamento –PEAS- ),



transporte, (6 ejemplos),



exceso de procesados, (todos los armamentos muy tecnológicos, es decir,

los 19 PEAS),



inventario, (2 ejemplos),



defectos, (5 ejemplos),



potencial humano subutilizado, (1 ejemplo generalizado, la existencia de un

mando por cada 1’8 soldados),



producción de residuos, (6 ejemplos),



producción de cosas sin valor social, (2 ejemplos generalizados, uno el gasto

militar, otro la deuda militar),



privatizaciones innecesarias, (2 ejemplos),

79



mala planificación, dirección, organización, coordinación y control, (6

ejemplos),



falta de medidas correctoras, (6 ejemplos),



corrupción y despilfarro (3 ejemplos).

En todos estos aspectos y criterios para medir el despilfarro hemos encontrado

ejemplos, muchos ejemplos. Demasiados. Se nos puede decir que algunos están

repetidos. Pero pensamos que los ejemplos repetidos son demasiado nucleares y

que por ello manifiestan que el despilfarro es esencial al militarismo.

¿Hay alguna otra institución igualmente despilfarradora? Parece difícil. ¿Alguna

otra entidad civil estatal o privada resistiría un dossier así sin que fuese el gran

escándalo del año y sin que reformasen rápidamente la institución de arriba a

abajo?

El despilfarro militar no es un hecho aislado de su contexto social. En la sociedad

existen muchas facetas donde el despilfarro está presente. Sin embargo, el

despilfarro energético, el despilfarro alimentario, el despilfarro en las empresas,

presentan estudios, propuestas, debates y soluciones que hacen que en todos estos

aspectos se avance, con mayor o menor ritmo.

“Una empresa no puede darse el gusto de tirar alegremente uno o más meses

de facturación a la calle por su falta de consciencia, actitud y aptitud en la

lucha contra el mal uso de los recursos. No es posible considerar como válida

la mala gestión de los recursos.” 175

¿Acaso no se pedirían responsabilidades, no se crearía una corriente de opinión

social altamente negativa contra esa institución? Sin embargo, mucho nos

tememos que los militares harán caso omiso. Ni se inmutarán.

Y podrán hacerlo porque la sociedad no les hace ni el seguimiento, ni las críticas,

ni las propuestas, ni las reivindicaciones que son oportunas en estos casos. La

sociedad, cuando se libró de la mili dejó de ver estos despilfarros y corruptelas

diariamente durante su servicio militar. Dejaron de comentarlo en las cenas de las

casas de los conscriptos cuando volvían a ver a la familia. Lo que era un secreto a

voces se convirtió en un recuerdo anecdótico del que ya no se tienen pruebas, ni

constancia directa, personal y dolorosa. La sociedad, entonces, hizo lo que estaba

deseando, dar su espalda a los militares que les obligaban a rendir pleitesía durante

un año de su juventud. Olvidarse de ellos.

Y ese olvido fue el error de la sociedad. Habría que haber seguido plantando cara

al problema porque aquellas corruptelas, aquellos despilfarros, el machismo, la

violencia, la exaltación de la obediencia ciega, de la cadena de mando, etc., no

desaparecieron porque ya no se tuviese que hacer la mili y siguieron siendo una

infame lacra social que hoy permanece inalterada.

Como ya no había antimilitaristas y noviolentos encadenándose a los barrotes de

los cuarteles y como ya no había insumisos en las cárceles con sus grupos de apoyo

dando la lata en los barrios, los partidos políticos también se olvidaron del tema.

Cayeron en la desidia en la que siempre habían estado en el tema militar. Era una

oportunidad única de mirar para otro lado: si la sociedad no protestaba y los

militares tampoco porque se les estaban concediendo la carta blanca que

solicitaban en la administración de su parcela, la defensa, ¿qué necesidad había

de remover el ambiente político? En su táctica cortoplacista convenía dejar

tranquilos a los militares, que se hiciesen profesionales, que realizasen maniobras

con fuego real en países lejanos, que aprendiesen inglés y se homologasen con los

compañeros de la OTAN o del Eurocuerpo. Suponían, con razón, PP y PSOE que

bastantes votos les iban a reportar los militares profesionalizados. Así, calculaban

que les tendrían cautivos. Bastante miedo y dictaduras nos habían causado ya.

Por lo tanto, la sociedad y los grupos políticos también son, en gran parte

responsables, por omisión y delegación. Y eso hay que cambiarlo. La lucha contra

el despilfarro militar es pues una tarea común, de tod@s. Sin la implicación

decidida y propositiva de los civiles no serán posibles los grandes cambios que son

necesarios en lo militar.

¿Es heredado el despilfarro militar?

Con lo antedicho queremos dejar claro que el despilfarro militar no apareció ex

novo tras la supresión de la mili y durante la profesionalización del ejército. Antes

bien, somos conscientes de que es una política heredada de los tiempos franquistas

o de antes. O que quizá sea una política connatural con el militarismo porque nos

parece que otra conclusión suficientemente demostrada es que el despilfarro

militar tiene un tamaño tan grande que parece ir unido a la ideología militarista.

La envergadura del despilfarro militar.

El despilfarro militar tiene varias proporciones medibles en lo cuantitativo:

1. Si calculamos en miles de euros los supuestos que hemos documentado

como despilfarro puntual, podemos estar hablando de al menos 41,08

millones de euros perfectamente identificables, sin contar los múltiples

despilfarros puntuales cuyo coste no conocemos.

81

2. Si consideramos el que hemos llamado despilfarro habitual la cifra aumenta

en otros 34’99 millones de euros cuando menos, sin tener en cuenta el precio

de las suculentas subvenciones que recibe el personal militar y sus familias

para instalaciones deportivas, cubatas y otros capítulos descritos en este

informe

3. El despilfarro estructural implicará cuando menos otros 18.424’77 millones de

€ en casos detectados por la prensa y en los presupuestos generales del

Estado, un gasto que no tiene en cuenta todo el componente estructural

despilfarrador del sistema militar, al que también nos hemos referido

4. Pero si vamos desglosando otros capítulos del presupuesto militar

encontraremos que mantener una dimensión de ejército como la que

soportamos, además con una proporción de un mando por cada 1,8

soldados nos supone un gasto de personal de no menos de 4.396 millones de

€. Esta desproporción de personal nos lleva a preguntarnos cuántos de ellos

y cuántos euros son verdadero despilfarro militar.

5. Si sumamos a éste la existencia de unos Organismos Autónomos militares que

no tienen otra justificación que la de duplicar actividades que ya existen en

la sociedad, estaríamos hablando de otros 1.735’45 millones de € (en 2016).

6. La investigación militar y el apoyo a las industrias militares implica 604,46

millones de €, sin contar con las ayudas que el Ministerio de Industria ofrece

a estas industrias fuera de los propios programas específicos de apoyo a la

industria militar.

7. El gasto militar escondido en otros ministerios: 3.672 millones de euros.

8. La deuda acumulada por adquisición de Programas Especiales de

Armamentos (PEAS), que se ha vuelto inabordable e insensata desde todo

punto de vista, implica sumar otros 40.000 millones de euros al despilfarro

militar.

Pero eso no es todo: las ineficiencias que hemos detallado de lo militar incorporan

también una dimensión cualitativa a éste: todo el gasto militar, todo el esfuerzo

político para construir esa defensa militar, todo ese uso de recursos humanos y

materiales supone un tremendo despilfarro si tenemos en cuenta que el ejército,

cuando menos, no sirve para nada socialmente útil. ¿Nos defendió del golpe de

Estado de Franco? ¿Nos defendió de 40 años de dictadura? ¿Previno el golpe de

Estado del 23-4? ¿Nos defendió de los atentados de 11M?

82

El despilfarro como consecuencia de la esencia militar.

Por un lado podríamos argumentar que el despilfarro militar está muy arraigado con

la forma de funcionamiento de lo militar, tanto a nivel individual como a nivel

institucional, y que ello es así en gran parte porque nunca han estado sometidos a

controles y auditorías externas e independientes. Nos parece que en este primer

estudio sobre el despilfarro en la Defensa hemos demostrado que el despilfarro es

nuclear en la planificación militar, en la toma de decisiones, en la gestión y en la

inexistente evaluación de sus actividades.

Realmente, para evaluar el despilfarro militar de forma transversal nos tendríamos

que hacer la gran pregunta: ¿para qué sirve el trabajo que hacen los militares?,

¿para qué sirve la producción de armas y su comercio?, ¿en qué se beneficia la

Humanidad de todo ello?

Muchos contestarían que no nos beneficiamos, en general, de nada, pero que una

pequeña élite sí se lucra muchísimo con negocios fuera de toda ética. Con ello se

desvela la naturaleza estructuralmente despilfarradora del militarismo.

Es importante reflexionar sobre esto: ¿qué producen los militares?, ¿cómo evaluarlo

y valorarlo? Realmente da igual lo que piense el supuesto cliente de su

“producción”, es decir, la sociedad, porque no se sabe cuál es, concretamente, el

fin de la defensa. Dicho de otro modo, no necesitan que el producto salga bien

porque la propia indefinición de la defensa o de la seguridad hace no se les pueda

evaluar ni cualitativa ni cuantitativamente. El ejemplo más palmario fueron los

atentados del 11-M en Madrid en 2004. La conclusión lógica debería haber sido

que había fallado nuestra defensa militar, que estaba mal planteada y que fue

ineficaz para prever y luchar contra aquellos funestos atentados. Y una conclusión

más certera aún habría sido la de que la política de Defensa de Aznar con su

seguimiento al intervencionismo del trío de las Azores, fue lo que provocó la

intención de los yihadistas de atentar en nuestro país. Sin embargo, todo se

tergiversó y a todo se le dio la vuelta: la conclusión de los políticos (del PSOE y del

PP) fue que se necesitaba más dinero para nuestra defensa militar. En conclusión,

cuando no hay ataques no sabemos si nuestra defensa militar funciona, y cuando

hay ataques y fracasa la defensa militar, la culpa hay que buscarla fuera y la

conclusión políticamente correcta y al uso es que gastamos poco en lo militar. Es

un debate con demasiadas trampas y falsedades.

Todo esto nos lleva a pensar que si el despilfarro militar tiene mucho en común con

las empresas y otras entidades, además tiene algo peculiar, intrínseco, ideológico,

connatural, esencial, que hace que el despilfarro sea una consecuencia directa

de lo militar. Y esto es muy grave.

Se nos podría contraargumentar, con parte de razón, que también hay muchos

militares que diariamente son diligentes y honestos con su trabajo. Pero el caso es

83

que en este estudio no estamos hablando de ellos, sino de los despilfarradores. Y

ahora, además, estamos hablando de si la esencia del militarismo conlleva

despilfarro.

Un aspecto en el que hemos reflexionado mucho durante la realización de este

trabajo y queremos someter al juicio del lector es el siguiente. Nos parece que se

puede argumentar que lo militar en sí es un gran despilfarro, dicho de otro modo,

que el despilfarro es inherente a la esencia militar, que no depende de buenas o

malas prácticas personales o institucionales sino que es intrínseco a lo militar. Para

demostrarlo tendríamos que fundamentar que las bases de lo militar son, en sí,

despilfarradoras por naturaleza.

Nuestro razonamiento se basa en que las bases y el corazón de lo militar: la guerra,

la industria militar y los ejércitos, son esencialmente despilfarradores:

176



que la guerra es siempre un sinsentido, y por lo tanto un despilfarro. Tanto en

lo ecológico como en lo social como en lo político y económico, y siempre

en lo ético. De las guerras no se beneficia nadie, miles y millones mueren,

millones resultan heridos o con graves secuelas física y/o mentales, millones

son los desplazados, los países ven hundido su desarrollo por décadas o,

como ocurre ahora con las intervenciones internacionales se ven convertidos

en Estados fallidos durante muchísimo tiempo, las poblaciones sufren los

desmanes químicos y las bombas perdidas durante años, la radiaciones y los

efectos de los agentes químicos, etc., se transmiten a las generaciones

posteriores por la contaminación del aire, del agua, y luego por la

contaminación de los alimentos, …



los ejércitos y las guerras tienen, subyacente, una industria productora de

armamentos que son instrumentos sin ética y que suponen un despilfarro de

recursos naturales y humanos considerable. A ello hay que sumar toda la

economía especulativa (no productiva de bienes socialmente útiles) que

existe alrededor de la venta de armas.



el ejército español es un buen ejemplo (1 mando por cada 1’8 soldados, con

un gasto del 74 % del presupuesto del Ministerio de Defensa dedicado al

personal, y más de 3.262.000 personas que dependen del sistema de defensa

español 176) de lo que significa despilfarrar continuamente personas en estar

esperando un ataque del enemigo, o creando enemigos para autojustificar

el modo de vida militar, o lo que es peor, estar participando en una guerra o

en una intervención militar en el extranjero bajo bandera OTAN, UE, o de

cualquier coalición internacional ad hoc. Millones de soldad@s en el mundo

que no se especializan en ninguna otra cosa que no sea la destrucción.

https://es.scribd.com/doc/247956826/GASTO-MILITAR-ESPANOL-2015

84



Por tanto, también la estructura militar y la constante “preparación de la

guerra” es despilfarradora en sí.

Ello nos lleva a razonar que si el despilfarro en lo militar no depende de mejorar las

prácticas de gestión, sino que va a seguir existiendo mientras exista lo militar,

hemos de concluir que el militarismo es en sí esencialmente un despilfarro.

Y, por lo tanto, la única solución racional es su desaparición.

Efectivamente, hemos pasado bastante tiempo pensando cómo sería posible

romper los múltiples círculos viciosos que representa el despilfarro militar. Somos

conscientes de que el despilfarro habitual y su repetición por la falta de

mecanismos de control en lo militar nos llevan a potenciar el despilfarro estructural,

no a acabar con el despilfarro.

Por otro lado también es lógico pensar que el despilfarro del personal en los

ejércitos potencia y hace posible un despilfarro superior, el organizativo, y éste a su

vez el despilfarro político que cierra el círculo impulsando el despilfarro personal.

Por ello hay que preguntarse si ¿nos podemos defender del despilfarro militar sólo

con reformas? Ciertamente éstas taparán huecos, pondrán parches, mejorarán la

situación, pero no cambiarán la esencia de lo militar y de su despilfarro inherente.

La única posibilidad real para acabar con el despilfarro militar, entonces, es

transitar hacia un concepto alternativo de defensa, el de Defensa Popular

Noviolenta basado en defender la Seguridad Humana.

Las causas del despilfarro militar.

Como ya hemos visto, las causas del despilfarro militar son múltiples, pero podríamos

resumirlas en tres:



Causas esenciales, que como explicábamos antes son intrínsecas a la

institución militar.



Causas de gestión interna que tienen que ver con la estructura militar con un

cuerpo de oficiales sobredimensionado, con un volumen de militares

excesivo (y que la mayor parte del tiempo son improductivos, y cuando

“producen” aquello para lo que están especializados la situación se torna en

catastrófica - guerras-), con la ideología militar que hace duplicar estructuras

(por ejemplo, la justicia militar, la sanidad militar, etc.) y crear un Estado

dentro del Estado, con el corporativismo militar y con la no asunción de

responsabilidades políticas y penales de los gestores del sistema de defensa.



Causas de control externas como la propia autonomía militar dado que aún

no se ha conseguido que el poder civil esté por encima del militar en muchas

85

cuestiones; el desinterés de los políticos por pedir información, estudiar,

entender, debatir y tomar decisiones - aunque sean dolorosas - en las

cuestiones de defensa (en muchas ocasiones se ha preferido no entrar en el

tema y dejarlo en manos de expertos militares o de civiles militaristas y

acríticos), la despreocupación absoluta en la mayoría de los políticos por

aprender e idear alternativas concretas puntuales y generales al militarismo

y a la guerra; en la desafección de la ciudadanía que les ha otorgado a los

militares un espacio donde priman sus costumbres, manejos y leyes a cambio

de no tener servicio militar obligatorio; este alejamiento del necesario control

político y económico de los militares ha derivado en una mayor o menor

impunidad dada la pasividad del estamento político y de la sociedad civil.

… Y las consecuencias del despilfarro militar.

Las consecuencias del despilfarro militar esencial son gravísimas cada año y en

todos los países: los presupuestos de defensa merman los imprescindibles gastos

sociales y generan deudas políticas, económicas y ecológicas que acaban

convirtiendo a las sociedades en dependientes de la violencia.

Las consecuencias del despilfarro en la mala gestión interna son la falta de ética,

la extensión de comportamientos inadecuados, la corrupción incluso, las mermas

en los recursos y productos, una ideología fuertemente corporativista y

proteccionistas, que pueden llegar a provocar situaciones pseudomafiosas o de

Estados dentro del Estado.

Las consecuencias del despilfarro militar en el resto de la sociedad son la casta

militar llena de privilegios, la incapacidad de la sociedad civil por controlar uno de

sus estamentos, la pérdida de soberanía popular en los temas de defensa (toma

de decisiones, control parlamentario y social, etc.), la pérdida de soberanía social

en los gastos y en decidir sobre si han de dedicarse a cañones o mantequilla.

86

5.- Alternativas.

Conocer la verdadera dimensión cuantitativa y cualitativa del despilfarro militar resulta,

según hemos intentado demostrar, una tarea ingente. Como consecuencia, debido a las

diferentes características de este despilfarro, las medidas encaminadas a su extinción son

complejas y diversas. Esto nos puede llevar a la inacción. Sin embargo, no queremos

acabar este estudio sin proponer alternativas concretas que nos hagan comprender que

el tema es abordable y que tiene solución, a pesar de su complejidad.

Para ello hemos dividido las propuestas en tres grandes bloques que se complementan y

han de coordinarse:

a.- Unos ejes políticos contra el despilfarro:













Medidas de auditoría, conocimiento y control de la actual situación de despilfarro

militar.

Transparencia militar.

Responsabilidad política, económica y penal de los gestores de la Defensa

Control del gasto militar y de la deuda militar.

La responsabilidad ciudadana.

El aspecto político.

b.- Y unas medidas específicas:

87







Iniciales de eficacia.

De reducción del gasto y estructurales.

De anticorrupción

c.- Medidas dedicadas hacia una política de transarme (supresión paulatina del modelo

militar de defensa y sustitución progresiva por una defensa social alternativa).

a. EJES POLÍTICOS:

6.1.- Medidas de auditoría, conocimiento y control de la actual situación de despilfarro

militar.

En todo caso, los primeros requerimientos necesarios para la supresión del despilfarro militar,

strictu sensu, sería:

6.1.1.- Someter a una verdadera auditoría externa las cuentas y los presupuestos

militares con la intención de detectar las partidas de gasto duplicado, innecesario

o inadecuado.

6.1.2.- Someter del mismo modo a una evaluación de calidad basada en criterios

civiles de eficiencia la propia estructura militar para poder diagnosticar las

necesarias correcciones estructurales que facilitan el despilfarro militar

6.1.3.- Establecer medidas correctoras enfocadas a desterrar el despilfarro en la

gestión del gasto en todos los departamentos y dependencias militares.

6.1.4.- Implicar en toda la evaluación a organismos especializados externos al

ámbito militar, lo que conlleva también la supresión de los órganos de auditoría

militar que facilitan el hacer de los ejércitos “juez y parte del proceso y de todo el

organigrama corporativista.

6.1.5.- Establecer criterios y medidas para optimizar los recursos materiales y

humanos, incluso reconvirtiendo sus usos a otros socialmente útiles y adecuados.

Todo ello nos permitirá tener una fotografía suficientemente clara y precisa del despilfarro

militar.

6.2) Transparencia militar.

Como hemos explicado, gran parte del despilfarro militar no es producto únicamente de

ineficiencia, duplicidades y disfunciones organizativas o de descuidos en la gestión del

gasto, sino producto también de una cierta dinámica displicente causada por la

opacidad, corporativismo y oscurantismo de lo militar.

Precisamente para romper con una dinámica tan arraigada y con unos usos generalizados

por la costumbre y férreas estructuras, se impone establecer verdaderas políticas de

transparencia de lo militar, lo que implica:

88

6.2.1.- Estableciendo mecanismos de control de los lobbies militares y de las

organizaciones que contratan con los organismos militares

6.2.2.- Prohibiendo las prácticas de “girapuertismo”.

6.2.3.- Contar con mecanismos de efectiva transparencia y objetividad en el gasto

6.2.4.- Contar con mecanismos de publicidad de la actividad y gasto de lo militar,

evitando los espacios opacos, los contratos sin publicidad o restringidos y todo tipo

de opacidad en la toma de decisiones y rendición de cuentas

6.2.5.- Estableciendo mecanismos eficaces e independientes de queja, denuncia y

control que permitan la investigación de los comportamientos despilfarradores, ya

sea al interior de la actividad militar o abiertos a la sociedad civil

6.2.6.- Estableciendo mecanismos de participación social y auditoría ciudadana al

gasto militar

6.2.7.- Imponiendo medidas de debate social y de elaboración participativa de los

presupuestos en torno al gasto militar.

6.3. Responsabilidad política, económica y penal de los gestores de la Defensa.

6.3.1.- Se debe generar un paquete legislativo que prohíba y sancione las prácticas

de despilfarro militar

6.3.2.- Dichas sanciones deben ir encaminadas principalmente a la corrección de

los comportamientos despilfarradores y a la responsabilidad y reparación del daño

impuesta a los responsables de estos.

6.3.3.- Se debe imponer un control patrimonial estricto de los responsables

económicos del gasto militar, a todos los niveles de la estructura militar,

comprobando el patrimonio preexistente y posterior de éstos y de sus familiares para

evitar el enriquecimiento inadecuado.

6.3.4.- Deben existir controles específicos a las empresas que contraten con los

ejércitos para evitar prácticas inadecuadas. Los responsables de las mismas podrán

igualmente ser sancionados y exigidas las reparaciones económicas

correspondientes.

6.4.- Control del gasto militar y de la deuda militar.

6.4.1.- Se impondrá una auditoría ciudadana a la deuda militar contraída hasta la

fecha, decretando la ilegitimidad de la que reúna las condiciones para ello e

imponiendo a los responsables de la misma (partidos políticos y personas) la

restitución correspondiente.

6.4.2.- En todo caso se prohibirá el déficit público relacionado con el gasto militar.

89

6.4.3.- Se someterá a la participación social el gasto militar procediendo a una

gradual reducción y trasvase a necesidades socialmente útiles.

6.5. La responsabilidad ciudadana.

Como hemos explicado, la falta de rechazo social consciente a las prácticas de despilfarro

militar y el desinterés social hacia los temas relacionados con el mismo, facilitan un espacio

inconcreto de irresponsabilidad desde el que, dado que no hay reproche social explícito,

considerar el despilfarro militar inocuo.

Para revertir esta situación se propone:

6.5.1.- Facilitar la difusión verídica y objetiva del despilfarro militar, sus consecuencias

y sus causas

6.5.2.- Facilitar la conciencia social por medio de la difusión, formación y debate

social

6.5.3.- Promover la participación consciente, continua y responsable de la sociedad

en el control social sobre el gasto militar y su administración.

6.5.4.- Implicar a los grupos y movimientos sociales en el control social del despilfarro

militar

6.5.5.

Promover una cultura alternativa en relación a la defensa de lo que en

realidad le interesa defender a la gente y las metodologías para ello.

6.6. El aspecto político.

Como hemos dicho, el despilfarro militar únicamente forma parte de las agendas políticas

y mediáticas como un arma arrojadiza entre los partidos y grupos, pero no existen ni

mecanismos de efectivo control y corrección ni, tampoco, de deliberación alternativa.

En nuestro criterio, las medidas y directrices para suprimir el despilfarro militar deben

complementarse con un papel de efectiva introducción de esta temática en las agendas

políticas y de urgencias sociales, de forma que afecte:

6.6.1.- A la elaboración con participación social y control político institucional del

ciclo de planeamiento de la defensa

6.6.2.- Al control parlamentario del gasto militar

6.6.3.- A la promoción del empoderamiento social en estas temáticas mediante la

difusión, la formación, la difusión del debate deliberativo acerca de la defensa y la

construcción de iniciativas sociales de trasvase del innecesario gasto militar a fines

socialmente útiles.

90

b) Medidas específicas

Dividimos las medidas a adoptar en tres grandes categorías



Medidas iniciales de eficacia:

En estas intentaríamos cuantificar la magnitud del despilfarro, analizar su diverso origen y

paliar sus principales aspectos relacionados con la eficacia y eficiencia:



o

Medidas de control de gasto

o

Medidas de revisión de procedimientos,

o

Medidas de eliminación de duplicidades

o

Medias de establecimiento de controles de calidad y eficiencia,

o

Medidas de auditoría

o

Medidas de implementación de metodologías más eficientes

o

Medidas de control de proveedores y empresas

o

Medidas de eliminación de órganos y departamentos

Medidas de reducción de gastos y estructurales:























Medidas de eliminación de gastos habituales despilfarradores o injustificados

Eliminación de organismos, unidades y departamentos innecesarios

(Organismos Autónomos militares)

Reducción de efectivos y optimización de recursos

Eliminación de la situación de Reserva

Medidas de control de infraestructuras y eficiencia

Medidas de revisión de las políticas de defensa

Medidas de eliminación de misiones y cometidos

Medidas para la prohibición de la deuda pública vinculada al gasto militar

Medias de eliminación de subvenciones a las industrias militares

Medidas de reconducción de la I+D+I militar a fines civiles

Medidas de Anticorrupción:

o

o

o

Medidas para garantizar la transparencia del gato militar

Medidas para la prohibición de lobbys de la industria militar

Medidas de control de los procesos de contratación y adjudicación

91

o

o

o

Medidas de revisión de las adjudicaciones y contratos anteriores

Prohibición de las puertas giratorias

Sanción penal y económica a partidos y personas responsables de la deuda

ilegítima militar

c.- Más allá del despilfarro estructural: una política de transarme encaminada a la

supresión del modelo militar de defensa y su sustitución por una defensa social alternativa.

Como hemos dicho, no sólo el despilfarro ocurre, en grandes dimensiones, en el ejército,

sino que es connatural y sustancial al militarismo, hasta el punto de que el militarismo y la

política militar de defensa son, en sí mismas, despilfarro.

Razones éticas, políticas y de eficacia exigen su absoluta abolición.

Para ello proponemos un proceso gradual de cambios planificados encaminados a la

supresión del modelo militar de defensa y a la construcción paralela y alternativa de un

modelo de defensa social y noviolento.

Este proceso de cambio cultural cualitativo y hondo lo hemos denominado transarme,

algo muy distinto a las políticas de desarme, encaminadas a quitar poder a lo militar, y que

pretende tanto desmilitarizar la defensa como promover la seguridad humana.

El proceso gradual de transarme pasa por tanto por graduales cambios que vayan

quitando de forma transversal el modelo de defensa militar mediante el progresivo

desmantelamiento de sus instrumentos, recursos e infraestructuras, las disminuciones

programadas de su presupuesto y su trasvase a necesidades socialmente útiles y el

empoderamiento de la sociedad, de manera horizontal, mediante el trabajo de base y la

institucionalización de una defensa basada en la seguridad humana y ejercida de forma

participativa, noviolenta y deliberada de manera democrática.

Un ejemplo de política de transarme para una legislatura, elaborada por Utopía

Contagiosa con el propósito de generar debate social, puede verse en nuestro informe

sobre el Gasto Militar en 2015 177.

92

